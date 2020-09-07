Süper bakteri: Uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen bakteri
Süper bakteri: Uzay boşluğunda 3 yıl canlı kalabilen bakteri
Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına yerleştirdikleri, radyasyona çok dayanıklı bir bakteri türünün, 3 yıl boyunca hayatta kalabildiğini gördü.
Uzay boşluğunun zorlu koşullarına dayanabildiği ortaya çıkan Deinococcus türü bakteri, canlıların biyolojik sınırları ve adaptasyon yeteneği hakkında araştırmalara ışık tutabilir.
Westminster Üniversitesi'nden Prof Lewis Dartnell, Japon ekip tarafından yapılan deneyin sonuçlarının, Dünya dışındaki hayata dair bakış açımızı değiştirebileceğini söylüyor.