Anneler Günü: Pandemide ilk kez anne olan kadınlar anlatıyor

Aylin Yazan

BBC Türkçe

13 dakika önce

Son 1,5 yıl içerisinde hamile kalan ya da anne olan kadınlar, Covid-19 salgını nedeniyle bu süreçleri olağan dışı koşullarda yaşamak zorunda kaldı.

Birçok kadın bu süreci geniş ailesinden uzakta, çekirdek ailesiyle yaşamak zorunda kaldı, bebekler ebeveynleri dışında kimseyle tanışamadı, hatta bazıları ev dışına bile çıkamadı.

Yasaklar ve hastalık endişesi, ilk kez anne olacak kadınları nasıl etkiledi, neler deneyimlediler?