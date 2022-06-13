Kripto paralarda sert düşüş: Bitcoin Aralık 2020'den beri en düşük seviyeyi gördü

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Kripto para piyasası haftaya ağır kayıplarla başladı. Dünyadaki en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in değeri yaklaşık 25 bin 500 dolara inerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 7,59 değer kaybederken, CoinMarketCap'in verilerine göre kripto para piyasasındaki genel kayıp 24 saatte yüzde yaklaşık yüzde 6 oldu.

Bitcoin şu an 26 bin dolar seviyesinde seyrederken, ikinci en büyük kripto para birimi Ethereum da 24 saatte yüzde 7,88 değer kaybederek 1357 dolara geriledi.

Kripto piyasasındaki bu son düşüş, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen cuma açıkladığı enflasyon verilerinin ardından geldi. ABD'de enflasyon Mayıs 2022'de yıllık bazda yüzde 8,6 oldu. Bu son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı.

Bu da yatırımcılarda ABD'nin daha agresif bir sıkılaşmaya gideceği beklentisi doğurdu.

Enflasyon verisi Amerikan Merkez bankası Fed'in para politikasını belirlemesinde kritik önemde. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda Fed'in yeniden faiz artırımına gitmesi bekleniyor ve 50 baz puanlık bir artış yapacağı tahmin ediliyor.

Bu şartlar altında kripto paralara yatırımcı güveni kırılgan olmaya devam ediyor. Kripto paraların düşüşü, bu sektörün dayandığı teknolojiden ziyade, enflasyon, yüksek faiz oranları, Ukrayna savaşından kaynaklı jeopolitik istikrar sorunları gibi makroekonomik ortamdan kaynaklı sorunlara dayandırılıyor.

Asya piyasaları da kayıpla başladı

ABD'deki yüksek enflasyonun daha fazla sıkılaşmaya neden olacağı beklentisi nedeniyle Asya piyasaları da güne kayıpla başladı.

Pekin'deki yeni Covid kısıtlamaları da piyasaların düşüşünde etkili oldu.

Japon Nikkei endeksi güne yüzde 2,7 düşüşle başlarken, Hong Kong'daki Hang Seng de yüzde 2,7 düştü.

Öte yandan Amerikan doları 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez 135 Japon yenine yükseldi.

Faiz artırımlarının olumsuz etkisi

Kripto para birimleri kurumsal yatırımcılar için risk varlıkları olarak değerlendiriliyor.

Piyasalarda belirsizlik olduğu dönemlerde geleneksel yatırımcılar daha riskli olduğunu düşündüğü varlıkları satıyor ve paralarını daha güvenli yatırımlara yönlendiriyor.

ABD ve İngiltere merkez bankaları faiz artırırken, yatırımcılar enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetinin küresel ekonominin büyümesi üzerinde büyük etki yaratabileceği ve ayrıca Ukrayna savaşının dünya ekonomisine etkileri konusunda endişeli.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasının hemen ardından, Mart ayı başında, Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımlarla birlikte kripto paralara ilgi artmıştı.