Beyoncé 6 yıl aradan sonra ilk solo albümünü çıkarıyor: Renaissance

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Amerikalı ünlü şarkıcı Beyoncé, 6 yıl aradan sonra ilk solo albümünü çıkaracağını açıkladı. Renaissance albümünün çıkış tarihi 29 Temmuz.

Hayranları Beyoncé geçen hafta Instagram'daki profil fotoğrafını sildiğinden bu yana bi haber bekliyordu ve ünlü şarkıcı bu sabah profiline "act i .... RENAISSANCE 7.29" notunu ekledi.

Beyoncé'nin son albümü 2016'da çıkardığı Lemonade'ydi. Siyah kimliği ve evlilikteki sadakatsizlik gibi temaları işlediği albüm birçok listede yılı zirvede tamamlamıştı.

Spotify ve Apple Music gibi müzik streaming platformları da albümün görsellerini paylaşarak, Beyoncé hayranlarına albümün çıkış tarihini duyurdu.

Apple Music'de yer alan bilgiye göre albümde 16 şarkı olacak. Bu Eylül ayında 41 yaşına girecek olan Beyoncé'nin yedinci stüdyo albümü olacak.

Sanatçının web sitesinden albümün ön siparişini vermek mümkün.

Beyoncé geçen yıl Harper's Bazaar'a verdiği röportajda yeni albümü üzerine çalıştığını söylemişti; "Yaşadığımız karantinalar ve adaletsiz süreçten sonra bence artık biraz kaçışa, seyahate, yeniden sevip gülmeye hazırız. Bir rönesansın gelişini hissediyorum ve ben de bu kaçışı besleme yolunun bir şekilde parçası olmak istiyorum. Bir buçuk yıldır stüdyodayım".

Beyoncé aynı röportajda, şarkıları üzerinde ne kadar detaylı çalıştığını da anlatmıştı: "Bazen, şahsi olarak, binlerce sesi dinleyerek doğru vuruşu, tonu bulmak için bir yıl uğraştığım oluyor. Tek bir nakarat için bazen 200 tane armoni biriktiriyorum".

Ünlü pop yıldızı yayınlanan son albümünün ardından rapçi Megan Thee Stallion gibi isimlerle ortak çalışmalar da yapmış ve "The Lion King" soundtrack albümünün yeni basımındaki şarkıları seçmişti.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Coachella Festivali, 2018

Müzik dünyasına 1997'de Destiny's Child grubuyla giren Beyoncé, 2003'te solo kariyerine adım attı.

Crazy in Love, Single Ladies ve Hold Up gibi şarkılarıyla, kendi jenerasyonunun en başarılı sanatçılarından oldu.

Toplam 28 ödül ve 79 adaylıkla, Grammy ödülleri tarihinde diğer tüm kadın sanatçıları geride bıraktı.