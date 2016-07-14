Boris Johnson İngiltere Dışişleri Bakanı oldu

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İngiltere'nin yeni başbakanı Theresa May sürpriz bir kararla eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ı Dışişleri Bakanı yaptı.

Boris Johnson, Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) kampanyasının önde gelen isimlerindendi.

Johnson, May tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı onur duyduğunu söyledi.

Yeni başbakan Theresa May'in göreve "harika bir konuşma" yaparak başladığını vurgulayan Johnson, "Bu ülkenin önünde, Avrupa ve Dünya ile yeni ilişkimizi başarıyla şekillendirme yolunda çok büyük bir fırsat var" dedi.

Liberal Demokrat Parti lideri Tim Farron ise İngiltere'nin yeni dışişleri bakanı ile ilgili olarak şu yorumu yaptı:

"Boris Johnson tahminimce, rencide ettiği ülkelerden özür dilemeye, Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaktan çok daha fazla vakit harcayacaktır."

Ali Kemal'in torununun oğlu

Referandumdan yaklaşık yüzde 52 oyla Brexit sonucu çıkmasının ardından Johnson'ın adı bir süre iktidardaki Muhazafakar Parti'nin yeni lider, dolayısıyla da Başbakan adayları arasında geçmişti.

Ancak referandum öncesi onunla birlikte kampanya yürüten Adalet Bakanı Michael Gove'un ona sert eleştiriler yönelterek adaylığını açıklamasının ardından, Johnson iktidardaki Muhazafakar Parti'nin genel başkanlığına aday olmadı.

Boris Johnson, linç edilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karşı çıkan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, referandum öncesi Johnson'ın da aralarında bulunduğu Brexit yanlılarını, 'Türkiye konusunda söyledikleri yalanlarla insanları korkutmaya çalışmakla' suçlamıştı.

Boris Johnson ise Nisan ayında Daily Telegraph gazetesindeki yazısında Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kaprislerine boyun eğmekle' suçlamış, "Merkel, Erdoğan'ı memnun etmek için komedyenleri susturuyor" demişti.

Johnson, Mayıs ayında da, geçmişte editörlüğünü yaptığı haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray'in açtığı "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasının" galibi olarak açıklanmıştı.

Osborne görevden alındı, yeni Maliye Bakanı Hammond

Kabinesini önemli oranda şekillendiren İngiltere Başbakanı Theresa May, selefi David Cameron'a yakın bir isim olan Maliye Bakanı George Osborne'u görevden aldı.

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May bu göreve, Dışişleri Bakanı Philip Hammond'u atadı.

Muhafazakar Parti'nin eski genel başkan adayı David Davis ise Brexit'ten sorumlu devlet bakanı oldu.

Amber Rudd İçişleri Bakanı, Liam Fox Uluslararası Ticaret Bakanı olarak atanırken, Savunma Bakanı Michael Fallon koltuğunu korudu.

İngiltere'nin, Margaret Thatcher'dan sonra ikinci kadın başbakanı olan Theresa May dün yaptığı konuşmada hükmetinin "mutlu azınlığa değil herkese hizmet edeceğini" söylemişti.

Merkel ve Hollande, May'i kutladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, May'i arayarak tebrik etti.

AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun başkanı Jean-Claude Juncker de May'e yeni görevinde başarılar diledi.

BBC Avrupa Editörü Katya Adler ise Juncker tebriğinde içten olsa da, İngiltere hükümetinin AB'den ayrılma amaçlı resmi müzakerelere başlamakta acele etmemesi nedeniyle kaygılı olduğunu aktardı.

Theresa Mayö Avrupa'dan ayrılmaya hazırlık yapmak için zaman istiyor.