Nice'te çatışma anı görüntüleri
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Nice'te saldırganın öldürüldüğü çatışma anları

  • 15 Temmuz 2016

Nice'te 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyon saldırısında, kamyonu süren saldırganın polis tarafından öldürüldüğü çatışma bir amatör kamera tarafından görüntülendi