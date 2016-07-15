Nice'te çatışma anı görüntüleri

Nice'te 84 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyon saldırısında, kamyonu süren saldırganın polis tarafından öldürüldüğü çatışma bir amatör kamera tarafından görüntülendi
Nice'te saldırganın öldürüldüğü çatışma anları
- 15 Temmuz 2016
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