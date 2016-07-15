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Fransa'nın Nice kentinde bir kamyonu kalabalığın üzerine sürülerek öldürüldüğü saldırının failinin Muhammed Lahouaiej Bouhlel olduğu resmi makamlarca da doğrulandı.

Paris Savcısı François Molins, Bouhlel'in polis ve mahkemelerde 2010-2016 arasında "tehdit, şiddet ve hırsızlıktan" kaydı bulunduğunu belirtti.

Komşuları tarafından "yakışıklı ancak korkutucu bir adam" diye tanımlanan Bouhlel'in trafikte ettiği bir kavga yüzünden hüküm giydiği kaydedildi.

Daha önce polisle başının derde girmesine karşın Bouhlel Fransız istihbaratının izlediği kişiler arasında değildi.

Fransa Adalet Bakanı Jean-Jacques Urvoas, Bouhlel'in geçen Mart'ta bir diğer şöförle ettiği kavga nedeniyle hüküm giydiğini söyledi.

Urvoas "Diğer şöförle arasında bir tartışma çıkmış ve Bouhlel tahta bir palet fırlatmış" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Saldırganın ehliyeti, kredi kartı ve cep telefonunun kamyonda bulunduğu belirtiliyor

Bouhlel hüküm giydiği ilk olay olduğu için ertelenmiş hapis cezası aldı ve haftada bir, polise imza vermesi şart koşuldu. Bouhlel bu şartı yerine getirdi.

'Evliliği sorunluydu'

Reuters'a bilgi veren Tunuslu güvenlik kaynakları Bouhlel'in memleketi Msaken'i en son dört yıl önce ziyaret ettiğini söyledi.

Tunuslu kaynaklar Bouhlel'in evli ve üç çocuklu olduğunu ancak evliliğinde sorunlar yaşadığını da belirtti.

Tunus makamları Bouhlel'in radikal ya da İslamcı görüşlere sahip olduğu yönünde bir bilgileri olmadığını ve son 10 yıldır Fransa'da oturma izniyle yaşayıp, Fransız vatandaşlığına geçmediğini de aktardı.

Bouhlel'in yaşadığı Nice'deki komşuları da sinirli bir kişiliğe sahip olduğunu ve diğer insanlarla pek iletişim kurmadığını söyledi.

Komşusu Hanan, "Kadınların beğendiği biriydi. Ama korkutucuydu. Yüzü değil ama bakışı korkutucuydu. Çocuklara çok bakardı" dedi.

Telif hakkı AFP Image caption Elysee sarayındaki Fransız bayrağı saldırı nedeniyle yarıya indirildi.

'Sakallıydı ve eğleniyor gibiydi'

Saldırıda, başta görgü tanıkları kamyon şoförünün aracın kontrolünü kaybettiğini sandı, ancak kısa süre sonra kamyonun kasten insanların üzerine sürüldüğü anlaşıldı.

Bir görgü tanığı "Şoförün yüzünü görme fırsatı buldu. Sakallıydı ve eğleniyor gibi görünüyordu" dedi.