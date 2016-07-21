Dubai'de gökdelen yangını

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Dubai'de bir gökdelende yangın çıktı. 30 katta etkili olan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

Marina Bölgesi'ndeki 75 katlı Sulafa Kulesi'nde çıkan yangında, 15 kat kullanılamaz hale geldi.

Gökdelen yangının başlamasından sonra tahliye edilildi. Hükümet yetkililerinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yangın üç saatte söndürüldü.

Bu, Dubai'de son bir kaç yılda çıkan beşinci büyük gökdelen yangın.

Yılbaşında, 63 katlı bir binada çıkan yangınında 16 kişi yaralanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 2013'te gökdelen yangınların karşı yasal mevzuat değiştirilmişti. Bu çerçevede 15 metreden daha yüksek binalarda, yangına dayanıklı dış cephe kaplama malzemesi kullanılması şartı getirilmişti. Ancak bu kural 2013'ten önce inşa edilen binaları kapsamıyor.