Rio Olimpiyatları öncesinde Brezilyalı 10 'Şeriat Savunucusu' gözaltına alındı
Brezilya'da 5 Ağustos'ta başlayacak Rio Olimpiyatları öncesinde "Şeriatın Savunucuları" adlı bir grubun üyesi oldukları belirtilen 10 kişi gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Alexandre Moraes, 10 farklı eyalette gözaltına alınan zanlıların IŞİD üyesi olmadıklarını ancak örgütle bağlantı kurmaya çalıştıklarını söyledi.
Brezilya ve Güney Amerika, tarihinde ilk kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.
Bakan, tamamı Brezilyalı olan zanlıların, saldırı düzenlemek için komşu ülke Paraguay'dan Kalaşnikof marka silahlar getirmeye çalıştıklarını belirtti.
Bu gelişmenin ardından Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı.
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