Rio Olimpiyatları öncesinde Brezilyalı 10 'Şeriat Savunucusu' gözaltına alındı

21 Temmuz 2016

Brezilya'da 5 Ağustos'ta başlayacak Rio Olimpiyatları öncesinde "Şeriatın Savunucuları" adlı bir grubun üyesi oldukları belirtilen 10 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Alexandre Moraes, 10 farklı eyalette gözaltına alınan zanlıların IŞİD üyesi olmadıklarını ancak örgütle bağlantı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Brezilya ve Güney Amerika, tarihinde ilk kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.