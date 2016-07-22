Pokemon Go, en son anavatanı Japonya'ya geldi

22 Temmuz 2016 Güncelleme 23 Temmuz 2016

Kaynak, AFP

Tüm dünyada büyük ilgi gören ve indirme rekorları kıran akıllı telefon oyunu Pokemon Go, yaklaşık iki haftalık gecikmeyle Japonya'da da piyasaya sürüldü.

Pokemon'un, yaratıldığı ülke olan Japonya'daki gecikme, sponsorluk anlaşmazlığından kaynaklandı.

Oyunun gelişi, ülkede büyük heyecan yarattı. 150'den fazla minik sanal canavarın artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gerçek mekânlarda avlandığı oyun, sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Samuel Lucas adlı bir kullanıcı, oyunun gelişiyle birlikte sabah yataktan fırladığını, giyinip, yanına iki iPhone pili daha alarak sokağa koştuğunu söyledi. Lucas, "Şimdiye kadar ilk pokemonumu postanede yakaladım. Şimdi evimin yakınında büyük bir parka gidiyorum" dedi.

Tomoharu Kudo adlı başka bir kullanıcı ise ilk pokemonunu yatağının yanında bulduğunu, ardından oyundan kopamadığını söyledi, "Pokemon daima sizi dışarıya çıkmanız için yüreklendiriyor. Oyun sayesinde yeni yerler keşfederek, hayatımın değişeceğini gördüm" diye konuştu.

6 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelenda'da piyasa çıkan oyun, otuzdan fazla ülkede küresel bir fenomen haline geldi.

Pokemon Go'nun yaratıcısı Nintendo şirketinin hisseleri, oyunun piyasaya sürülmesinden büyük oranda değer kazandı. Piyasa değeri 38 milyar dolara ulaşan şirket, Japon teknoloji devi Sony'yi geride bıraktı.

Pokemon Go, Japonya'ya McDonalds sponsorluğunda girdi. Fast food zinciri bu kampanyada restoranlarında pokemon bulmayı garanti ediyor ve oyuncuları müşterilerini rahatsız etmeden Pokemon yakalamaya çağırıyor.

Kaynak, NISC

Pokemonun Japonya'da yarattığı heyecan dalgasının ardından, hükümet kullanıcılar için bazı güvenlik tavsiyeleri içeren bir kılavuz yayımla

Dokuz tavsiyenin yer aldığı kılavuzda, kullanıcılara trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları, canavarların peşinde koşarken güneşte çok kalmamaları, telefonlarında acil durumlarda kullanmaya yetecek kadar şarj bırakmaları ve siber suçlara karşı kayıt yaptırırken gerçek adlarını kullanmamaları ve öğütleniyor.