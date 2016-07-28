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ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti Kurultayı'nda yaptığı konuşmada partisinin başkan adayı Hillary Clinton'a tam destek verdi.

Barack Obama, "Ne ben, ne Bill (Clinton), ne de bir başkası...Bugüne kadar hiçbir erkek ya da kadın, ABD Başkanı olmak için Hillary Clinton kadar ehil değildi" dedi.

Philadelphia'daki kurultayda coşkulu bir kalabalığa hitap eden Obama, Clinton'ı, ülkenin iki büyük partisinin ilk kadın başkan adayı olmayı başardığı için övdü.

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"Hillary Clinton'ı zafere taşıyacağız" diyen Obama, Clinton'ın bugüne dek tüm engelleri aştığını ve her Amerikalı için fırsat zincirini genişletteğini söyledi.

Konuşmasında ABD'nin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan Obama, Cumhuriyetçi başkn adayı Donald Trump'ı da eleştirdi.

Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar örülmesi önerisini hatırlatan Obama, "Amerikan Rüyasını hiçbir duvar sınırlayamaz" dedi.

Biden: Trump'ın orta sınıf hakkında fikri yok

Kurultayda Obama'dan önce konuşan ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Donald Trump'ı daha sert bir dille eleştirdi.

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Biden, Trump'a atıfla, "Bu adam bize orta sınıfı önemsediğini söylemeye çalışıyor. Saçmalığa bak. Hadi be! Bu adamın orta sınıf hakkında en ufak bir fikri yok" dedi.

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg de Trump'ı "tehlikeli bir demagog" olarak nitelendirerek Hillary Clinton'a desteğini açıkladı.

Kurultay sırasında söz alan birçok delege ABD'de silahn yasalarının sertleştirilmesini isterken, Virginia Senatörü Tim Kaine de başkan yardımcısı adaylığını kabul etti.

Demokrat Parti Kurultayı, Hillary Clinton'ın resmen başkan adaylığını kabul etmesi ile son bulacak.

ABD'de, Clinton ile Trump'ı karşı karşıya getirecek Başkanlık Seçimleri 8 Kasım'da yapılacak.

Seçilecek başkan Ocak 2017'de göreve başlayacak.