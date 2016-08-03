İtalya basını: Erdoğan meydan okudu

Övgü Pınar

Roma, İtalya

3 Ağustos 2016

Kaynak, AP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İtalyan Rainews24 kanalında yayımlanan mülakatında İtalya ve Avrupa'ya yönelik eleştirileri ile İtalya'dan gelen tepkiler ülkede bugünkü gazetelerin birçoğunun manşetinde yer aldı.

İtalya basını, Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan hakkında Bologna'da açılan kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olarak "Benim oğlumu bıraksın da İtalya kendi mafyasıyla uğraşsın" şeklindeki sözleri ile AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye yönelik eleştirilerini öne çıkardı.

Corriere della Sera gazetesi haberi baş sayfadan, "Erdoğan Roma'ya ve AB'ye karşı: "'Oğlumu yargılamayın'" başlığıyla yayımladı.

Haberde, "Erdoğan herkese karşı. Türk Cumhurbaşkanı, AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye ve İtalyan yargısına benzeri görülmemiş suçlamalarda bulunarak saldırdı" denildi.

La Repubblica ise birinci sayfasında "Erdoğan mülakatı, Türkiye ile Batı, Nato ve AB ilişkilerine kötü bir darbe oldu. Yeni sultan, absürt suçlamalar ve ağır tehditlerle yüzlerine tekme attı" diye yazdı.

Hükümete yakın L'Unita gazetesi "darbe" kelimesinin İtalyancası "colpo di stato" üzerinden söz oyunu yaparak "Colpo di sole" (Güneş çarpması) manşetini kullandı.

'Baba' benzetmesi

Sol kanattaki Il Manifesto Erdoğan'ın fotoğrafının üzerine atılmış "Baba" (Il Padrino) manşetiyle çıktı.

Kaynak, Il Manifesto

Sağcı Il Giornale " 'Ne cüretle oğlumu soruşturusunuz' Erdoğan İtalya'ya savaş ilan etti" başlığını kullandı ve "Erdoğan mülakatı diplomatik kriz yarattı" diye yazdı.

İtalyan Katolik Kilisesi'ne bağlı Avvenire gazetesi de "Erdoğan herkese karşı, Avrupa ve İtalya'ya meydan okudu" başlığıyla haberi manşetten verdi.

Kaynak, Avenire

Avvenire, Erdoğan'ın eleştirdiği Federica Mogherini'nin bir sözcüsünün de "şaşkınlıklarını" dile getirdiğini yazdı. Gazeteye konuşan sözcüsü, Mogherini'nin Türkiye'deki darbe girişimini net şekilde kınadığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rainews24 mülakatında, darbe girişiminin ardından AB'den beklediği derecede yakınlık göremediğinden şikayet ederek "Bayan Mogherini, önce çıkıp Türkiye'ye gelmeliydi...Soruyorum; İtalyan Parlamentosu bombalansa tepki ne olur? Mogherini bir İtalyan olarak, 'İyi yaptılar, bundan sonraki hukuki süreç nasıl devam edecek, ben bundan endişe duyuyorum'; bunu mu söyleyecek?" demişti.

Erdoğan, Türkiye'de gazeteci ve öğretim üyelerinin tutuklanması konusundaki endişelerle ilgili bir soruyu yanıtlarken de oğlu Bilal Erdoğan hakkında İtalya'da açılan kara para aklama soruşturmasını örnek göstererek şunları söylemişti:

"Şu anda İtalya'ya girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar...Kusura bakmasınlar, İtalyan hukuku kendini bir defa çek etmesi lazım, böyle bir anlayış olamaz. Bu, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerimizi bile sıkıntıya sokar.

"Benim pırlanta gibi, ki Johns Hopkins'te okuyan, gelip Bologna'da mezuniyetini alacak olan oğluma kara para aklayıcısı damgasını vurmaya kimsenin hakkı yok. Benim oğlumla uğraşmayı bıraksın da İtalyan kendi mafyasıyla uğraşsın!"

Erdoğan'ın bu sözlerine İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve Dışişleri Bakanlığı tepki göstermiş, Renzi Twitter'da, "Bu ülkede hakimler yasalara ve İtalyan anayasasına uyar, Türk cumhurbaşkanına değil. Buna 'hukukun üstünlüğü' denir" diye yazmıştı.

Kaynak, Rainews24

'Gülen'in iade edilmemesi bizi yaralar'

Rainews24 kanalında dün akşam tamamı yayınlanan mülakatta Erdoğan ayrıca, ABD'nin Fethullah Gülen'i iade etmemesi durumunda nasıl tepki vereceği sorusunu da yanıtladı.