AC Milan Çinlilere satıldı

Telif hakkı Reuters

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden AC Milan'ın 740 milyon euro'ya Çinli bir konsorsiyuma satışı için ön anlaşma imzalandı. Aylardır süren görüşmelerin ve söylentilerin ardından varılan anlaşmayla AC Milan, 30 yıl sonra Berlusconi ailesinin elinden çıkacak.

Berlusconi ailesine ait Fininvest şirketinden yapılan açıklamada, kulübün yüzde 99.93'lük hissesinin Çinli bir grup yatırımcıya devredilmesini öngören anlaşmanın Fininvest CEO'su Danilo Pellegrino ile Çinli yatırımcı grubunun temsilcisi Han Li tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Silvio Berlusconi de ön anlaşmayı onayladı" denildi.

Fininvest'in elinde bulunan yüzde 99.93'lük hisse, Çinli devlet fonu Haixa Capital ve Sino-Europe Spor Yatırımları Şirketi'nin de aralarında yer aldığı bir konsorsiyumun olacak.

Konsorsiyumda, Çin devletinin kontrolündeki başka bazı yatırımcıların da yer aldığı belirtilirken bunlarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan anlaşma kapsamında kulübün yeni sahipleri gelecek 3 yıl boyunca 350 milyon euro yatırım yapmayı da taahhüt etti.

AC Milan'ın halen 220 milyon euro borcu var.

Inter de Çinlilere satılmıştı

116 yaşındaki AC Milan, son aylarda Çinlilere satılan 2. büyük İtalyan takımı oldu.

Haziran ayında da AC Milan'ın ezeli rakibi Inter Milan, Çinli Suning Grubu'na satılmıştı.

Telif hakkı EPA

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ayıs ayında yaptığı bir açıklamada, Milan'ı yeniden İtalya'nın, Avrupa'nın ve dünyanın başrol oyuncularından biri haline getirmek için gerekli yatırımları yapacak birine satmak istediğini söylemişti.

AC Milan, geçen yıl 93,5 milyon euro zarar ettiğini açıklamıştı.

Kulüp son dönemde hem İtalyan Ligi Serie A'da hem de dünya futbol sahnesinde geçmişteki başarılarından uzak bir görüntü çiziyordu.

Geçmişinde 18 İtalya Ligi, 7 Şampiyonlar Ligi, 2 Kupa Galipleri Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası bulunan kulüp; Serie A'da 2015-2016 sezonunu ise 7. sırada tamamlamıştı.