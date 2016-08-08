Pakistan'da hastaneye saldırı: En az 70 ölü

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Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin yarıya yakınının avukatlar olduğu açıklandı.

100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı, Pakistan Talibanına bağlı Cemaat-ül Ahrar örgütü üstlendi.

Belucistan Eyaleti Başbakanı Sanaullah Zehri ise saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tutmuştu.

Saldırı, silahla vurularak öldürülen önemli bir avukatın hastanenin acil servisine getirildiği sırada düzenlendi.

Belucistan Eyaleti Baro Derneği Başkanı Avukat Bilal Anwar Kasi'ye eşlik eden en az 18 avukatın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırının ardından çevrede bulunanlara ateş açıldı.

'Saldırının sorumlusu Hindistan'

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, kınadığı saldırı nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Şerif, "Kimseye bölge barışını bozma şansı verilmeyecek" dedi.

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Ketta kentinde, son haftalarda birkaç avukat ayrılıkçı isyancıların düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybetmişti.

Bilal Anwar Kasi saldırıları sert bir dille kınamış ve yerel medyaya göre, bir meslektaşının öldürülmesinin protesto etmek için dava duruşmalarını iki gün boykot ettiğini açıklamıştı.

Hastane saldırılarında ölenler arasında eski baro başkanı Baz Muhammed Kakar ve Aaj televizyonunun kameramanı Shahzad Khan da bulunuyor.