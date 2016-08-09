Erdoğan ile Putin St. Petersburg'da bir araya geldi

Telif hakkı Reuters Image caption Dokuz ay sonra iki lider ilk defa Saint Petersburg'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg'da bir araya geldi.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından patlayan kriz üzerine ilişkileri kopan iki ülkenin liderinin dokuz ay sonraki ilk görüşmesinde konuşan Vladimir Putin, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ilk liderlerden olduğunu hatırlatıp 'her türlü darbe girişiminin karşısında olduğunu' söyledi.

Putin, "Biz her türlü darbe kalkışmalarına, anayasaya aykırı olan bu tarz girişimlere karşı olacağız. Aynı zamanda Türk halkının bu sorunların üstesinden geleceğini, siz ülkenin başındayken üstesinden geleceğine inanıyorum diye konuştu.

'Ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden inşası ve terörle mücadele konularının da ele alınacağını ifade eden Rus lider, geçen yıl Kasım ayında Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesinin ardından ilişkilerin düşük seviyede kaldığını hatırlattı ve "Şu an Türkiye'nin iç siyasi durumu son derece zorlu. Türkiye'nin bu zorlu günlerinde buraya gelerek ziyarette bulunmanız iyi niyetin ifadesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya'nın verdiği randevu için teşekkür edip "Aslında planlamamız malum G20 zirvesiydi. Tabi o malum olaydan sonra onun süratle bir araya gelmemize vesile olması nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnanıyorum ki şimdi atacağımız ve attığımız adımlarla çok daha farklı bir sürecin içerisine gireceğiz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ziyaretle beraber sırası bizde olan üst düzey istişare toplantılarına başlayacağımız için çok mutluyuz. Aramızda masada olan bir çok ikili ilişkilerimiz var. Bölgenin siyasi olarak bizlerden beklentileri var. İnanıyorum ki dayanışmamız bölgedeki sorunların çözümüne de yardımcı olacaktır. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum."