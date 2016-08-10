Trump'ın silah edinme hakkı sözlerine tepki

Telif hakkı Getty Images

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'ın rakibi Hillary Clinton'ı "silah sahibi olma hakkını kullanarak durdurmasını önerdiği" sözleri tartışma yarattı.

Trump, Clinton'ın başkan seçildiği takdirde Yüksek Mahkeme'ye liberal yargıçlar atayıp, silah sahibi olma hakkını tehdit edeceğini söyledi.

Kuzey Carolina'daki bir mitingde konuşan Trump, silah sahibi olma hakkını savunanların Clinton'ın iktidara gelmesini durdurabileceğini vurguladı.

Trump'ın sözleri şiddeti teşvik ettiği gerekçesiyle internet ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

Ancak Trump'ın kampanya yetkilileri, Cumhuriyetçi Partili adayın, siyasi değişim için silah sahibi olma hakkını öngören ABD Anayasası'nın ikinci maddesini savunanları oy vermeye çağırdığını savundular.

Trump mitingde yaptığı konuşmada Demokrat Partili rakibi için "Hillary Anayasa'nın ikinci maddesini ortadan kaldırmak istiyor. Bu arada istediği yargıçları seçerse, bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Ama İkinci maddeyi savunanlar, belki de vardır, bilmiyorum."

Sosyal medyada öfke

Twitter kullanıcıları Trump'ın sözlerine vakit kaybetmeden tepki gösterdi ve Cumhuriyetçi adayı silahlı şiddeti teşvik etmekle suçladılar.

Connecticut Senatörü Chris Murphy Clinton'dan nefret eden "dengesiz kişilerin" Trump'ın çağrısına yanıt verebileceklerini söyledi.

Clinton'ın Kampanya Müdürü Trump'ın sözlerini "tehlikeli" diye tanımladı.

Ancak Trump'ın kampanya yetkilileri, Cumhuriyetçi adayın silah sahibi olma hakkını savunanların sandığa gitmesi çağrısında bulunduğunu savundular.

Clinton kampanyasında silah sahibi olma konusundaki yasaları sıkılaştıracağını vaat etmiş ancak silah sahibi olma hakkını kısıtlayacağı yönünde bir açıklama yapmamıştı.