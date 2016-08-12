Cumhuriyetçilerde Trump rahatsızlığı

Telif hakkı AFP Image caption Donald Trump, partinin kendisine verdiği desteği çekmesinden kaygı duymadığını söyledi

Önde gelen 70'den fazla Cumhuriyetçi, partinin liderliğini yürüten organ olan Ulusal Komite'ye Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına maddi yardımı durdurma çağrısı yaptı.

Aralarında eski kongre üyeleri ve etkili parti öndegelenlerinin bulunduğu bir grubun imzasını taşıyan mektupta, Trump'ın "bölücülüğü" ve "yetersizliği"nin Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde milyonlarca oyun Demokratlara kaymasına sebep olabileceği kaydediliyor.

İmzacılar bunun yerine Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'tan desteğini çekip, enerjisini Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu korumaya harcamasının daha akıllıca olacağını söylüyorlar.

"Cumhuriyetçi Parti'yi boazına dolanmış Trump'ın ağırlığıyla boğulmaktan alıkoyacak tek şey kaynakların derhal Senato ve Temsilciler Meclisi seçim yarışına yönlendirmektir" denilen mektup şöyle devam ediyor:

"Donald Trump'ın başkan seçilme şansı gün be gün buhar olup uçarken bu kararı olmak güç olmasa gerek."

'Ben de Cumhuriyetçi Parti'ye desteği keserim'

Trump ise, mektuba partinin kendisine desteği çekmesinden kaygı duymadığını söyleyerek yanıt verdi.

Milyarder işadamı "Ben de Cumhuriyetçi Parti'yi fonlamaya son veririm olur biter" diye konuştu.

Cumhuriyetçi başkan adayı Trump tartışmalı konuşmaları ardından özellikle son on gündür ardarda olumsuz yorumlara konu oluyor.

Son haftalarda bir çok önde gelen Cumhuriyetçi siyasetçi Trump'a desteklerini çektiklerini açıkladılar.

Aynı süre içinde yapılan kamuoyu yoklamaları da Trump'ın başkanlık yarışı bakımından kilit önemdeki bölgelerde oy kaybettiğine işaret ediyor.