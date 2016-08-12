Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı İtalya'da polisler yalnızlıktan ağlarken buldukları yaşlı çifte makarna yapıp, onlarla sohbet etti.

İtalya'da polisin makarna ve sohbetle sakinleştirdiği, yalnızlıktan ağlayan yaşlı çifte yardım teklifleri yağması üzerine Roma Emniyet Müdürlüğü, çift adına bir posta kutusu açtı.

Yalnızlıktan ağlayan yaşlı çifte polis makarna yaptı

89 yaşındaki Jole ile 94 yaşındaki kocası Michele'nin kimsesiz kalmaktan ve televiyonda gördükleri kötü haberlerden etkilenerek çığlık çığlığa ağladıkları, sesler üzerine eve giden polislerin çifte akşam yemeği pişirdiği haberi, hem İtalya'da hem de dünya genelinde büyük ilgi çekmişti.

Roma polisinin, 2 Ağustos'ta yaşadıkları bu tecrübeyi Facebook'ta paylaşması üzerine hem polise tebrik mesajları hem de yaşlı çifte yardım teklifleri yağmaya başlamıştı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının Jole ve Michele çiftinin yalnızlıklarını gidermeye yardım etmek amacıyla adreslerini sorması üzerine Roma Emniyet Müdürlüğü yeni bir girişimde bulundu.

'Para, yemek, ya da eşya göndermeyin'

Emniyet'ten yapılan yeni açıklamada, "Bize sıcak mesajlar yağdırdınız, bu mesajlar hergün daha iyiye gitmek için bizi cesaretlendiriyor. Talep sayısının fazlalığı ve güvenlik gerekçesiyle Jole ve Michele'nin adresini ya da kişisel bilgilerini paylaşmamayı tercih ediyoruz. Ancak yine de sizlere, bu dostlarımıza yakınlık gösterme imkanı sağlamak amacıyla onlar adına bir posta kutusu açtık" denildi.

Roma Emniyet Müdürlüğü, "Para, yemek ya da başka maddi eşya göndermeyin" uyarısında da bulunarak, yalnızca çifte duygusal yakınlık sergilemek isteyenlerden mektup ve kartpostal kabul edebileceğini de ekledi.

Emniyet, aşağıdaki adrese yollanacak mektup ve kartpostalların, Jole ve Michele çiftine iletileceği sözünü verdi:

"Jole e Michele c/o Questura di Roma - Ufficio Stampa

Via di San Vitale 15 - 00184 - Roma (RM) - Italia"