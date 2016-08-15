ABD'nin altın madalyalı yüzücüsü Lochte silahlı soyguna uğradı

Telif hakkı EPA Image caption Lochte'nin annesi oğlunun 'sarsıldığını' söyledi.

ABD milli takımının altın madalyalı yüzücüsü Ryan Lochte ve ABD'nin Olimpiyatlarda yarışan üç yüzücü arkadaşı Rio'da silahlı soyguna uğradı.

ABD Olimpiyat Komitesi yazılı açıklamasında, Lochte, Gunnar Bentz, Jack Conger ve Jimmy Feigen'in silahlı polis kılığındaki kişiler tarafından durdurulduklarını ve soyguncuların sporcuların parasını ve kişisel eşyalarını çaldıklarını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, ABD Olimpiyat Komitesi soygunu doğrulayana kadar soygun haberlerini yalanlıyordu.

ABD Komitesi, "Dört atletimiz de güvende ve yetkililerle işbirliği yapıyorlar" dedi.

ABD'li sporcular, Fransa Olimpiyat takımının düzenlediği partiye katılmıştı. Olimpiyat köyüne döndükleri sırada bindikleri taksi silahlı polis üniforması giyen soyguncular tarafından durduruldu.

Soygun haberini olarak Lochte'nin annesi Ileana, USA Today'e açıklamasında duyurdu. Ileana, oğlunun zarar görmediğini ancak sarsıldığını söyledi.

Rio'da 80 binden fazla güvenlik görevlisi var

Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözcüsü Mark Adams, ilk açıklamalarında soygun haberlerini 'kesinlikle doğru olmadığını' söylemişti.

Lochte, Rio Olimpiyatları'nda 4x200m serbest stil bayrakta altın madalya kazandı.

İspanya'nın Olimpiyat yelken takımı ile bir Avustralyalı paralimpik atlet de silahlı soyguna uğramıştı.

Brezilyalı yetkililer, Rio Olimpiyatlarında güvenliği sağlamak için 80 binden fazla polis ve asker görevlendirdi.

ABD milli takımının altın madalyalı yüzücüsü Ryan Lochte ve ABD'nin Olimpiyatlarda yarışan üç yüzücü arkadaşı Rio'da silahlı soyguna uğradı.