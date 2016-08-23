Haseke'de hükümet ve YPG arasında ateşkes

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Suriye'de günlerdir hava operasyonlarının ve çatışmaların yaşandığı Haseke kentinde YPG (Halk Savunma Birlikleri) ile hükümet arasında ateşkese varıldı.

Ateşkes anlaşması, hem devlet televizyonu hem de YPG yetkilileri tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Lübnan merkezli, Hizbullah'a yakın TV kanalı Al Mayadeen, anlaşmanın Rusya'nın aracılığıyla yapıldığını öne sürdü.

Haseke kentinde Kürt güçlere yönelik hava saldırısı

ABD Haseke'ye savaş uçaklarını gönderdi

İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) çatışmalar sırasında YPG'nin kentin hemen hemen tamamında kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

SOHR Müdürü Rami Abdurrahman, "Onlar (Hükümete bağlı milisler) kentteki sembolik varlıklarını sürdürseler bile bu, rejim için Haseke'de büyük bir yenilgi" dedi.

Kürt yetkililer, anlaşma kapsamında yönetim yanlısı NDF (Ulusal Savunma Güçleri) ve Suriye ordusu birliklerinin kentten çıkacağını belirtti.

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Haseke'de NDF ile YPG ve Asayiş arasındaki çatışmalar geçen hafta başlamıştı.

Çatışmaların başlamasıyla ilgili taraflar birbirini suçlamıştı.

Şam'dan YPG'ye ilk hava saldırısı

Suriye ordusu 2011'de başlayan iç savaşta ilk kez Kürt güçlere yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirmişti.

ABD de sahadaki özel güçlerinin güvenliğini sağlamak gerekçesiyle bölgeye savaş uçaklarını gönderdiğini açıklamıştı.

Operasyon ve çatışmalar sırasında kent merkezindeki binlerce sivil tahliye edilmişti.

Ateşkes ardından sivillerin tahliye edildikleri mahallere geri dönmeye başladıkları bildiriliyor.