İtalya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İtalya'nın orta bölgesinde bulunan Perugia kentinin güneyinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerel saatle 03:36'da yaşanan deprem 10 km derinlikte meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Perugia'nın 76 km güneydoğusu olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalara Merkezi depremin başkent Roma'dan da hissedildiğini belirtti.

Depremin büyüklüğü ilk anda 6.4 olarak duyurulmuştu.

La Repubblica gazetesi bazı binaların 20 saniye boyunca sarsıldığını yazdı.

Hasar durumu ve depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

2009'da İtalya'nın yine orta bölgesinde bulunan Aquila'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybemişti.