Telif hakkı Getty Images Image caption Avustralyalı haşema tasarımcısı Aheda Zanetti, Sidney'deki tesettürlü deniz giysisi dükkanında

Haşema tasarımlarının yaratıcısı olarak tanınan Avustralyalı Aheda Zanetti, tesettürlü deniz kıyafeti satışlarının, Fransa'daki yasaklardan sonra büyük artış gösterdiğini söylüyor.

Avrupa'da burka ve bikini sözlerinin birleşiminden oluşan "burkini" adıyla anılan haşemalar yüz, eller ve ayaklar dışında vücudu tamamen örtüyor.

Aheda Zanetti, internetten haşema satışlarının yasaklardan sonra yüzde 200 artış gösterdiğini söyledi.

48 yaşındaki Sidneyli tasarımcı haşemaların baskıyı değil, özgürlüğü ve sağlıklı yaşamı simgelediğini düşünüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Haşemayı sunan bir manken

Zanetti, "Avustralyalı bir kadınım. Hayatım burada geçti. Örtünmenin ne olduğunu, peçenin ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu biliyorum. Kim olduğumu biliyorum" diyor.

Fransa'nın güney sahilindeki yasaklamalar Cannes ile başlamıştı.

Cannes belediyesinin aldığı karar ile kamuya açık plajlarda açıkça dini bir bağlılık sergileyen giysilerin giyilmesi yasaklanıyor, giyenlere 38 euro ceza kesilmesi öngörülüyor.

Bu adımı başka sahil kasabalarının belediyelerinin de benzer kararlar alması izlemişti.

Zanetti haşemayı Müslüman kadınların Avustralya'nın sahil yaşam tarzına katılabilmesi için tasarladığını söylüyor, "Kızlarımın bu tercih özgürlüğüne sahip olarak büyümesini istedim. İsterlerse bikini isterlerse haşema giyerler. Bu onların tercihi. Bu dünyada hiç kimse kadınlara ne giyeceklerini ne giyemeyeceklerini söyleyemez" diyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Zanetti, tasarımlarını sunan mankenlerle

Zanetti, haşemayı kısmen Fransa'daki okullarda İslami etkiyi engellemek için konulan örtünme yasaklarıyla ilgili haberlerden ilham alarak tasarladığını anlatıyor.