İtalya'nın orta bölgesinde bulunan dağlık Perugia kentinin güneyinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem özellikle Pescara del Tronto köyünde büyük yıkım yarattı. Köyü yerle bir eden depremin yol açtığı yıkım insansız hava araçlarıyla görüntülendi.
İtalya'da depremin yarattığı yıkım
- 25 Ağustos 2016
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