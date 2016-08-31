'IŞİD'in sözcüsü el Adnani öldürüldü'

Telif hakkı AFP Image caption IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani (2 Ekim 2013)

IŞİD'e yakın bir haber ajansı, örgütün sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani'nin Halep'te öldürüldüğünü duyurdu.

Amaq haber ajansı el-Adnani'nin "Orduyu geri püskürtmek için yürütülen operasyonları incelemek üzere" Halep'e gitmiş olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan bir açıklamada ise ABD savaş uçaklarının el-Adnani'yi hedef aldığı belirtilse de IŞİD sözcüsünün hava operasyonunda öldürülüp öldürülmediği yönünde bir bilgi verilmedi.

Pentagon açıklamasında, Adnani'nin El Bab bölgesinde hedef alındığı belirtiliyor.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep, yaklaşık 3 buçuk yıldır muhalifler ile hükümet güçleri arasında bölünmüş durumda.

Suriye doğumlu El-Adnani'nin IŞİD'de en uzun süredir görev yapan yetkililerden biri olduğu ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Adnani'nin başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

El-Adnani'nin en son Mayıs ayında Müslümanları Batı'da saldırılar düzenlemeye çağırdığı bir ses kaydı yayınlanmıştı.