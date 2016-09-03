ABD ve Çin, Paris iklim anlaşmasını onayladı

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ABD ve Çin, Paris küresel iklim anlaşmasını onayladı.

Çin ve ABD, küresel karbon salımının yüzde 40'ndan sorumlu. Çin dünyada en fazla karbondiyoksit emisyonu olan ülke. Karbondiyoksit, iklim değişikliğine yol açıyor.

Aralık'ta Paris'te 200'e yakın ülkenin katılımıyla yapılan iklim konferansında, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Resmi haber ajansı Şinhua'ya göre, Çin Halk Meclisi Daimi Komitesi üyeleri bir hafta süren toplantılarının ardından Paris Anlaşması'na onay verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da anlaşmanın onaylandığı bildirildi.

ABD Başkanı Barack Obama, G20 zirvesi için Hangzhou kentine gelişinde yaptığı açıklamada, Paris anlaşmasını "Gezegenimizi dönüştürecek bir soruna karşı en iyi çözüm" olarak niteledi.

Paris anlaşması, dünyanın ilk kapsamlı iklim anlaşması. Anlaşma, küresel karbon emisyonlarının yüzde 55'inden sorumlu olan en az 55 ülkenin iç onay sürecini tamamlamasından sonra yürürlüğe girecek.

Anlaşmayı şimdiye kadar 23 ülke resmen onayladı. Bu ülkelerin toplam karbon emisyonları küresel salımın sadece yüzde birine denk geliyor.