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ABD Başkanı Barack Obama Kuzey Kore'nin nükleer denemesini bölgesel güvenlik ve uluslararası barış için "büyük bir tehdit" olarak niteledi.

Obama yaptığı açıklamada "Açık olmak gerekirse ABD Kuzey Kore'yi nükleer bir devlet olarak tanımıyor ve asla tanımayacaktır" dedi.

Obama ayrıca "Kuzey Kore'ye yasadışı ve tehlikeli eylemlerinin bir bedeli olduğunu göstermek için yeni yaptırımların da bulunduğu ek adımlar atacaklarını" söyledi.

BM Güvenlik Konseyi ABD ve Japonya'nın talebi üstüne acilen toplanma karar aldı. Toplantının Türkiye saatiyle 22:00'de başlaması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Cenevre'de yaptığı görüşme sırasında "Çin, Rusya ve ABD, herkesin bu konudaki endişeleri ortak. Uygun bir zamandaki Başkan Obama bunu ele alacaktır" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da "Oldukça endişeliyim ve BM Güvenlik Konseyi kararları uygulanmalı ve bu mesaj güçlü bir biçimde verilmeli" dedi.

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İki bakan Cenevre'de Suriye krizine yönelik temaslarda bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Kuzey Kore'ye diplomatik nota vereceğini açıklası ve Kuzey Kore'ye durumu kötüleştirecek her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptı.

Çinli yetkililer erken saatlerde Kuzey Kore'nin beşinci denemesinin "şok edici ve akılsız olduğunu ve ateşi körükleyeceğini" yorumunu getirmişti.

İngitere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Kuzey Kore'yi kınayan bir açıklama yayınladı.

Johnson açıklamasında "Birleşik Krallık Kuzey Kore'yi BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek nükleer deneme yapmasını güçlü bir dille kınıyor. Bu bölgesel barış ve istikrara bir tehdittir" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "Başkan Obama, ABD'nin Asya'daki müttefiklerinin güvenliğine karşı sorumluluğunu yineledi. Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldığından emin olmak için görüşmelerimiz sürecek" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Güney Kore'nin başkenti Seoul'da nükleer deneme haberlerini izleyen insanlar.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer deneme haberlerinin ardından "Eğer Kuzey Kore nükleer deneme yaptıysa, buna göz yumamayız. Sert şekilde protesto etmeliyiz" diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault da denemeyi güçlü bir dille kınadığını söyledi ve BM Güvenlik Konseyi'nin acilen konuyu ele alması çağrısında bulundu.

Ayrault denemenin "dünya barışını tehlikeye sokan ciddi bir eylem olduğunu ve kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (IAEA) konuya ilişkin açıklamasında deneme "derinden endişe verici ve üzücü bir eylem" olarak nitelendi.

IAEA direktörü Yukiya Amano "Bu çok sayıda BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali ve uluslararası topluluğun tekrarladığı taleplerini hiçe saymaktır" dedi.

Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn denemin ardından acil bir ulusal güvenlik toplantısı düzenledi.

Güney Kore'de Pusan Üniversitesi'nde görevli Robert Kelly BBC'ye açıklamasında "Bunu önemi Kuzey Kore'Nin az çok normalleşmiş bir nükleer güç olduğunu göstermesidir. Bu beşinci deneme yani geömişteki gibi panik tartışmaları yok. Bu büyük bir adım değil çünkü Kuzey Korelilerin bir süredir nükleer silahlara sahip olduğunu biliyorduk. Şimdi bize ispat etmek için denemeler yapıyorlar" dedi.