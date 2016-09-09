'Çocuklar her gün en az 3 saat egzersiz yapmalı'

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Finlandiya hükümeti çocukların her gün en az 3 saat boyunca fiziksel aktivite yapması gerektiğini açıkladı.

Finlandiya ebeveynlerden çocuklarını fiziksel faaliyet içeren hobi ve ilgi alanlarına teşvik etmesini öneriyor.

Ülkede özellikle 8 yaş altındaki çocuklar hedefleniyor.

Finlandiya Avrupa'daki fiziksel olarak en sağlıklı ve akademik olarak en başarılı çocukların yetiştiği ülkelerin başında.

Finlandiya Eğitim ve Kültür Bakanı Sanni Grahn-Laasonen bunun bir tesadüf olmadığını söylüyor.

Grahn-Laasonen fiziksel aktivetinin çocuğun mutluluğuna katkı sağladığını ve genç bir insanın iletişim kabiliyetini geliştirerek öğrenmeyi kolaylaştırdığını söyledi.

Fin Bakan yerel medyaya açıklamasında "Çocuklar beraber egzersiz yaparken etkileşim yetenekleri gelişiyor ve sosyalleşiyorlar. Ayrıca çok da sağlıklı" dedi.

Eğitim bakanının önerisi milli eğitim gündemini belirleyen kuruluşlar tarafından da dikkate alınacak.

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Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu bu çervede daha fazla fiziksel aktivetinin yapıldığı bir eğitim planı üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Bunlardan biri de bazı sınıflarda masa ve sandalyeleri kenara iterek öğrenim sırasında çocukların hareket etmesini sağlamak.

Geçen ay Finlandiya'da yayınlanan bir rapor çocuk ve gençlerin de okullarda fiziksel aktivetinin artırılması planından memnun olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılanlar tenefüslerde okulun spor salonunu kullanmayı ya da okul sonrası aktivite kulüplerinin kurulmasını önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü 5-17 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerin her gün en az bir saat fiziksel egzersiz yapmasını tavsiye ediyor.

Ancak bir saatten fazla yapılan egzersiz çocukların ilerideki yaşantılarına ek fayda sağlıyor.