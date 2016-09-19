Formula 1 efsanesi Schumacher 'yürüyemiyor'

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Michael Schumacher'in avukatı Almanya'da yapılan duruşmada eski Formula 1 dünya şampiyonunun geçirmiş olduğu kayak sakatlığının ardından yürüyemediğini ifade etti.

Felix Dam, Alman dergisi Bunte'ye karşı açılan davada Schumacher'in sakatlığının boyutu ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Dergi, geçtiğimiz Noel'de 7 kez Formula 1 şampiyonu olan Schumacher'in yeniden yürüyebileceğini yazmıştı.

Fakat Damm, 47 yaşındaki Schumacher'in destek olmadan ayakta bile duramadığını ifade etti.

Bunte, geçtiğimiz yılın sonunda ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırarak Schumacher'le ilgili bir haber yayınlamıştı.

Haberde Bunte'ye konuşan kaynak, eski Formula 1 şampiyonunun terapistlerin yardımı ile adım atabildiğini ve bir kolunu kaldırabildiğini söylüyordu.

'Hayranlarına boş umut verilmemeli'

O dönemde Schumacher'in menajeri olan Sabine Kehm, haberi yalanlayan bir açıklama yayınlamıştı:

"Maalesef yakın zamanda yayınlanan bir haber sebebiyle Michael'in yeniden hareket etmeye başladığının doğru olmadığını açıklamak ihtiyacı duyuyoruz […] Bu tur haberler Michael'in birçok sevenine de boş umut vermektedir."

Schumacher 2013 yılında Fransa'da geçirdiği bir kayak kazasında başından yaralanmıştı.

6 ay komada kalan Schumacher'in tedavisine daha sonra İsviçre'deki evinde devam edilmişti.

Formula 1 efsanesi Schumacher'in tedavi süreci, ailesinin özel hayatı konusundaki hassasiyeti sebebiyle pek bilinmiyor.