Çalınan Afrika pengueni Buddy'yi bulmak için zamanla yarış

Telif hakkı EPA Image caption Penguen Buddy'yi kurtarmak için çalanlar bilmeden onun ölüm fermanını imzalamış olabilir

Hayvan hakları savunucuları tarafından geçen hafta deniz yaşamı parkından "kurtarılan" ve doğaya salınan Afrika penguenini bulabilmek için zamanla yarışılıyor.

Uzmanlar Güney Afrika'daki bir deniz yaşamı parkından hayvanların esaret altında tutulmasını protesto amacıyla iki öğrenci tarafından çalınan penguen Buddy'nin doğal koşullarda yaşamını sürdüremeyeceğini söylüyorlar.

Parkta, esir anne babadan doğan Buddy, doğal yaşam içinde hayatını sürdürecek becerilere ve bilgiye sahip değil.

Uzmanlar bulunamadığı takdirde Buddy'nin iki hafta içinde açlıktan ölebileceğini söylüyor.

Port Elizabeth'deki Bayworld deniz yaşamı parkının müdürü Dylan Bailey, "Tamamen donanımsız, nerede olduğunu şaşıracak. Neyse ki sağlıklı bir penguendi. Hatta açıkçası biraz şişmandı. Dolayısıyla bir kaç hafta dayanabilir" dedi.

Parktaki uzmanlar bunun çalındığı andan itibaren üç hafta gibi bir süre olacağını düşünüyorlar.

'İyimseriz'

Buddy'nin kaybolduğu çalındıktan bir gün sonra fark edildi çünkü tesadüfen o gün aylık muayenesi yapılacaktı.

Güvenlik kameralarındaki görüntülerin incelenmesi sonucu isimleri açıklanmayan 20'li yaşlarında iki öğrencinin havuza girerek Buddy'yi aldıkları ve arabalarının bagajına attıkları, sonra yakındaki sahile giderek onu serbest bıraktıkları anlaşıldı.

İki öğrenci penguene zarar vermek bir yana "kurtarmak" amacıyla hareket ediyordu ama deniz parkı müdürü Bailey bu eylemin, düşünmedikleri birçok etkisi olduğunu anlattı.

Buddy parktaki diğer bir penguen Francis ile eşti ve birlikte iki yavru yetiştiriyorlardı.

Buddy'nin ortadan kaybolmasından sonra bu yavrulardan biri öldü, ama park yetkilileri bunun Buddy'nin gidişiyle mi ilintili olduğunu bilmiyorlar.

Francis şimdi kalan yavruya tek başına bakmak zorunda olduğundan yuvasından hiç ayrılamıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Afrika penguenleri eşleriyle ömür boyu birlikte oluyor

Daha kötüsü, Afrika penguenleri o kadar azaldı ki soyu tükenme tehlikesindeki hayvanlar listesine girme sınırına geldi.

Şu anda doğada 20 binden az yavru büyüten Afrika pengueni çifti var.

Buddy ile Francis gibi başarılı bir ikili türün devamı açısından önemli.

Afrika penguenleri ömür boyu tek eşli kaldıklarından Buddy bulunamazsa, Francis'in yeni bir beraberlik kurması imkansıza yakın.

Deniz parkı personeli Buddy'yi bulmak için yüzlerce kilometrelik sahil hattını tarıyor.

Bailey "İyimseriz" diyor ve ekliyor: "Çok zayıf düşmeden sahile geleceği umudunu taşıyoruz."