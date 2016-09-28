Reykjavik, Kuzey Işıkları için karanlığa gömülecek

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İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te ışık kirliliğini azaltıp Kuzey Işıkları'nı daha iyi görebilmek için bu akşam bazı bölgelerdeki sokak lambaları söndürülecek.

Yetkililer kent sakinlerini evlerindeki ışkları da kapatmaya çağırdı.

Sokak lambaları yerel saatle 10-11 arası söndürülecek.

Karanlığa gömülecek bölgelerde araba kullanırken dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Bu akşam Kuzey Işıkları olarak bilinen Aurora Borealis'in normalden daha kuvvetli ve havanın bulutsuz olması bekleniyor.

Kuzey Işıkları Kuzey Kutup bölgesinde Eylül ayından Mart'a kadar gözlemlenebiliyor ancak günün büyük bölümünün karanlıkta geçtiği Ocak, Şubat ve Mart ayları, Kuzey Işıkları'nı görmek isteyenlerin en çok tercih ettiği dönem.

Kuzey Işıkları'nın sırrı

Gökyüzünde tuhaf, değişik renklerde ışımalar halinde görülen "Kuzey Işıkları" dünyanın kutup bölgelerine pek çok turist çekiyor.

Kuzey Kutbu'nda yaşayan ilk insanlar, "Aurora Borealis", yani Kuzey Işıkları'nın aslında gökyüzünde "danseden ruhlar" olduğuna inanıyorlardı.

Bugün, bu ışımalara güneşten gelen ve kutuplardaki manyetik alanlara sürüklenen elektrik yüklü parçacıkların yol açtığı biliniyor.