Telif hakkı Reuters Image caption Santos, FARC'a fazla taviz verildiğini savunan muhalefet ve örgütle görüşmeleri sürdürüyor

2016 Nobel Barış Ödülü, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos'a verildi.

Nobel Ödül Komitesi Juan Manuel Santos'u, Kolombiya'da 52 yıldır süren iç savaşı bitirmeye yönelik çabalarından dolayı ödüle layık gördü.

Komite Başkanı Kaci Kullman Five, Kolombiya halkının barış anlaşmasını referandumda az bir farkla reddetmesinin, barış sürecinin bittiği anlamına gelmediğini söyledi.

Kaci Kullman Five, Santos'un, sürecin devamı için tüm tarafları diyaloğa davet etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Santos, 4 yıl süren müzakerelerin ardından Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile barış anlaşması imzalamıştı. Ancak anlaşma Pazar günü referandumda sadece yaklaşık 63 bin oy farkla reddedilmişti.

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Sayılarla: Kolombiya'da 52 yıl süren savaş

Kolombiya'da ateşkes ay sonuna kadar uzatılmıştı.

Bogota yönetimi, FARC'a fazla taviz verildiğini savunan muhalefet ve örgütle görüşmelerini sürdürüyor.

Kolombiya'daki iç savaşta yaklaşık 260 bin kişi ölmüş, 6 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.