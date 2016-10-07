Annesini kurtaran yavru balina görüntülendi

Telif hakkı BBC / QPWS Image caption Balinanın sığ sularda gece de bir süre kuma saplanmış olduğu düşünülüyor

Avustralya'da sahile vurup kuma saplanan balina, yavrusunun desteğiyle kurtuldu. Görüntülenen anne ve yavru balina yeniden açık denizlere döndü.

Kambur balina önceki gün Brisbane'in 100 kilometre kadar güney batısındaki Kuzey Stradbroke Adası yakınlarında görüldü.

Görüntülerde huzursuzlanan yavru balina annesini itiyor görünüyor.

40 dakika kadar süren bir çabadan sonra anne balina yerinden kımıldamayı başarıyor ve yavrusuyla açık denizlere dönüyor.

Bölgenin içinde olduğu Queensland Parks and Wildlife Services Doğal Yaşam Servisi (QPWS), anne ve yavru balinaya yardım için bir yardım ekibi göndermeyi planlıyordu.

Fakat yükselen suların ve küçük balinanın itişlerinin yardımıyla anne balina, onlar gitmeden kendisini kurtarmayı başardı.

QPWS sözcüsü, ekiplerinin zaten kurtulmuş olan balina ile yavrusunu sığ sulardan açık denize yönlendirdiğini bildirdi.

Sözcü "Anne balina bayağı yorgun ve stresliydi" dedi.

Telif hakkı QPWS Image caption QPWS kurtarma ekibi anne ve yavru balinayı açık denize yönlendirdi

Balinalar bu mevsimde Queensland sahillerinde çok sık görülüyor.

Çoğu bu sahillerde yavrulayıp, yavrularını biraz büyüttükten sonra geri asıl suları olan Antarktika'ya dönüyorlar.