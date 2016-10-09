Trump'ın kadınlarla ilgili sözleri ABD'de büyük tartışma yarattı

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ABD başkanlık yarışının Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği bir video kaydının ortaya çıkması ABD kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Trump, 2005 yılına ait videodaki sözleri nedeniyle özür dilese de, kaydın ortaya çıkması ardından 10'dan fazla üst düzey Cumhuriyetçi siyasetçi Trump'a desteklerini geri çekti.

Trump ise 'yarıştan çekilmeyeceğini ve kendisini destekleyenleri yüz üstü bırakmayacağını' belirtti.

John McCain ve Condoleezza Rice'tan tepki

Eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain ve eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice Trump'a desteğini çeken isimler arasında yer alıyor.

McCain, 'Trump'ın bu sözlerinin, adaylığına koşullu destek sunmayı sürdürmeyi dahi imkânsız hale getirdiğini' söyledi.

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Rice ise, "Yeter! Donald Trump başkan olmamalı. Adaylıktan çekilmeli" dedi.

Eşi, özrünün kabulünü istedi

Trump ise yarıştan ayrılma ihtimalinin 'sıfır' olduğunu, 'inanılmaz bir destek aldığını' söyledi.

Melania Trump, eşinin sözlerinin kabul edilemez olduğunu, özrünün kabul edilmesini umduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi adayın Demokrat rakibi Hillary Clinton ise, Trump'ın sözlerinin 'korkunç' olduğunu söyledi.

Trump farkında olmadan yapılan kayıt

2005 yılındaki kayıt Trump'ın konuk olarak katıldığı gittiği bir TV dizisi çekimlerinden önce alındı.

Kayıtta Trump, stüdyoya gitmeden önce bir otobüste program sunucusuyla sohbet ediyor.

Otobüsü dışarıdan görüntüleyen kamera bu sırada otobüs içindeki konuşmaları da kaydediyor.

Bu sohbette kadınlar hakkında aşağılayıcı ve küfürlü ifadeler kullanılıyor.

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Örneğin Trump sohbette, "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin" diyor ve "Onları a…dan kavrayacaksın" diye ekliyor.

Video Washington Post tarafından yayımlandı.

Trump, haber ardından bir video hazırlayarak kamuoyundan özür diledi.

Donald Trump, üçüncü eşi Melania ile bu kayıttan birkaç ay önce evlenmişti.

Yeni TV tartışması

Bu arada Trump ve Clinton arasındaki ikinci TV tartışması Pazar günü gerçekleştirilecek.

Trump yakın zamandaki açıklamalarında, Bill Clinton'ın başkanlığı dönemindeki stajyeriyle ilişkisi konusunu gündeme getirmeyeceğini söylemişti.

Ancak Trump son özür videosunda eski başkana doğrudan saldırdı.

Trump, Bill Clinton'ın kadınları istismar ettiğini, Hillary Clinton'ın da eşinin kurbanlarına saldırdığını, onurlarını kırdığını ve gözlerin korkuttuğunu söyledi ve ekledi:

"Bunu önümüzdeki günlerde tartışacağız. Pazar günkü tartışmada görüşmek üzere".