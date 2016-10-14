Londra Hayvanat Bahçesi'nde kaçak goril paniği

Telif hakkı Getty Image caption 15 yaşındaki Kumbuka, 2013 yılında Londra Hayvnat Bahçesi'ne getirilmişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki hayvanat bahçesinde, kafesinden kaçan bir erkek goril yaklaşık 2 saat süren bir paniğe yol açtı.

İçeride 100 kadar ziyaretçi bulunduğu sırada yaşanan olaya, bakıcıların yanı sıra silahlı emniyet birimleri de müdahale etti.

Kumbuka isimli 15 yaşındaki gorili yakalama çalışmaları sırasında tüm açık alanlar ziyaretçilere kapatıldı.

O esnada tesiste bulunan Hannah O'Donoghue-Hobbs ve Charlotte Neild isimli iki arkadaş, yaşadıkları anları "Jurassic Park filmi gibiydi" sözleriyle anlattı.

Gümüş sırt cinsi 180 kilo ağırlığındaki goril, bakıcılar tarafından 2 saatlik bir çalışmanın sonunda bayıltıcı silahla uyutularak kafesine sokuldu.

Telif hakkı HANNAH O'DONOGUE-HOBBS Image caption Kaçış olayı esnasında silahlı polisler de hayvanat bahçesine geldi.

'Hayvanların esareti yeniden gündemde'

Londra Hayvanat Bahçesi'nde yaşanan bu olay ise esaret altındaki yabani hayvanlar konusunu bir kez daha gündeme getirmiş durumda.

İngiltere merkezli Born Free Vakfı, olayın, "yabani hayvanları esaret altında tutmanın riskini" bir kez daha korkutucu şekilde hatırlattığı açıklamasını yaptı.

Birkaç ay önce Amerika'nın Cincinnati kentindeki hayvanat bahçesinde de bir çocuk goril kafesine düşmüş, olay Harambe isimli gorilin öldürülmesiyle sonuçlanmıştı.

Harambe'nin öldürülmesi sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.