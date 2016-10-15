Çin'de 'cinsiyet belirleyen şebeke'ye baskın

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Çin polisi bebeklerin cinsiyetini yasadışı olarak belirleyen bir şebekenin üyesi olduğu öne sürülen 75 kişiyi gözaltına aldı.

Erkek çocuk isteyen ailelere hizmet veren şebekenin, cinsiyet testi için, Hong Kong'a kadınların rahminden alınan kan örnekleri kaçırdığı belirtiliyor.

Çin'de onlarca yıldır yürütülen kampanyalara rağmen, özellikle kırsal kesimde erkek çocukları kız çocuklarına tercih ediliyor.

Çin tek çocuk politikasına geçen yıl son vermişti. Bu uygulamanın cinsiyet eşitsizliğini artırdığı belirtiliyor.

Ülkede her 100 kız çocuğuna, 113 erkek çocuğu düşüyor. Çinli yetkililer, bu dengesizliğin kısa dönemde ortadan kalkmasının beklenmediğini söylüyor.