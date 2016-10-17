Boru hattı protestosunu desteklemekle suçlanan ABD'li gazeteci: Sadece işimi yapıyordum

Telif hakkı Getty Images Image caption Amy Goodman "Ben bir gazeteci olarak işimi yapıyordum" dedi.

Amerikalı gazeteci Amy Goodman, 'Kuzey Dakota'da petrol boru hattı projesi karşıtı düzenlenen gösterileri desteklemekle' suçlandı.

ABD'de yayınlanan "Demokrasi Şimdi" programının yapımcı ve sunucusu Goodman, bölgede yaşayan Yerli Amerikalıların geçen ay düzenlediği protesto gösterinin haberini yapmıştı.

Goodman, yetkililerin protestoculara sert bir şekilde müdahale ettiği gösterilere izinsiz katılmakla suçlanmıştı.

Suçlamaların ardından teslim olacağını söyleyen Goodman "Ben izinsiz girmedim ve protestolara katılmadım. Ben sadece bir gazeteci olarak gösterilerde Amerikalı Yerlilere yönelik şiddetin haberini yaptım." dedi.

Bölge hakimi John Grinsteiner, Goodman hakkındaki 'isyanı destekleme' suçlamaları için yeterli kanıt olup olmadığına karar verecek.

Telif hakkı Getty Images Image caption Dört eyaletten geçecek dev petrol boru hattı projesi bölge yerlileri tarafından çevreye zarar vereceği gerekçesi ile protesto ediliyor.

Petrol boru hattı projesine geniş çaplı tepki

Bu ayın başında, Kuzey Dakota'da inşa edilmesi planlanan petrol boru hattına karşı düzenlenen gösterilerde güvenlik görevlileri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

Amerikalı aktris Shailene Woodley'da gösterilere katılmıştı.

Protestoları Facebook'un canlı yayın uygulaması ile aktaran oyuncu, canlı yayında kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

ABD'li oyuncu Shailene Woodley petrol boru hattı protestosunda gözaltına alındı

Iowa ve Illinois ile Kuzey ve Güney Dakota eyaletlerinden geçecek "Dakota Access" petrol boru hattı projesi, başta Amerikalı yerli kabileler olmak üzere, çevreciler ve arkeologlar tarafından protesto ediliyor.

Missouri Nehri çevresindeki boru hattı, yerli Amerikan kabilelerinin ibadet ve antik mezar alanınından da geçecek.

Protestocular projenin kutsal topraklarına hakaret olacağı ve çevreye zarar vereceğini iddia ediyorlar.