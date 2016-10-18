Srebrenitsa'ya Sırp belediye başkanı

Telif hakkı AFP Image caption Grujiciç, "Srebrebnitsa'da Müslümanlara karşı bir suç işlendi" dedi.

21 yıl önce 8 bin Müslümanın soykırıma maruz kalarak öldürüldüğü Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında Sırp aday Mladen Grujiciç belediye başkanı seçildi.

Bosna-Hersek Merkez Seçim Kurulu Salı akşamı yaptığı açıklamada, Mladen Grujiciç'in 2 Ekim'de yapılan seçimleri kazandığını açıkladı.

34 yaşındaki kimya öğretmeninin oyların yüzde 54,4'ünü aldığı bildirildi.

Mladen Grujicic Srebrenitsa'da binlerce kişinin katledildiğini kabul ediyor ancak soykırım yapıldığına inanmıyor.

İki uluslararası mahkeme Temmuz 1995'teki katliamın soykırım olduğunu kabul etmişti.

Grujiciç'ten önce belediye başkanı olan Camil Durakoviç ise soykırımdan kurtulanlardandı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Durakovic seçim sonuçlarına itiraz edecek.

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Srebrenitsa'nın dinmeyen acısı

Bosna-Hersek'teki savaştan önce Srebrenitsa'nın nüfusunun çoğu Müslümandı.

Şimdi ise nüfusun yüzde 55'i Sırp, yüzde 45'i ise çoğu Müslüman olan Boşnaklar.