ABD’de bir hakim ‘cinsel temas’ karşılığı davaları düşürmekle suçlanıyor

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ABD'de bir hakim hakkında, çıplak fotoğraf ve cinsel temas karşılığında erkek sanıklara daha hafif cezalar verdiği iddiasıyla dolandırıcılık ve rüşvetten dava açıldı.

Onlarca erkek, hakim Joseph Boeckmann hakkında şikayette bulunmuş, bunun üzerine Boeckmann Mayıs ayında istifa etmişti.

Şikayetçiler, kalçalarına şaplak atma ve ardından kızaran yerlerinin fotoğrafını çekmesi karşılığında emekli hakimin kendilerine para ödediğini de öne sürmüşlerdi.

70 yaşındaki emekli hakim, dün çıkarıldığı mahkemede suçsuz olduğunu söyledi.

Boeckmann, tutuklu yargılanacak.

Bilgisayarında yaklaşık 5 bin fotoğraf bulunduğu iddia ediliyor

Emekli hakim Boeckmann, elektronik dolandırıcılık, ifadesini değiştirmesi için tanığı tehdit etme ve rüşvetin de aralarında bulunduğu 21 suçlamadan yargılanıyor.

İddianame Boeckmann'ı, "Arkansas bölge hakimliği görevini kişisel çıkarları uğruna kullanma, cinsel temasta bulunma ve davalarını düşürme karşılığı hafif suçlardan yargılanan sanıkların farklı pozisyonlarda fotoğrafını çekmekle" suçlanıyor.

İddianameye göre, emekli hakimin kurbanlarından en az biri olay gerçekleştiğinde 16 yaşındaydı.

Boeckmann'ın bilgisayarında yaklaşık 5 bin çıplak ya da yarı çıplak erkeğin fotoğrafının bulunduğu da öne sürüldü.

Boeckmann, yıllar önce savcı olarak çalıştığı döneme kadar uzanan iddialar üzerine açılan soruşturmanın ardından bu yıl istifa etmişti.

İlk soruşturmayı yürüten Arkansas Yargı Disiplini ve Ehliyetsizlik Komisyonu Başkanı, suçlamaları "Görevini kötüye kullanma açısından eyalet tarihinin en kötü olmasa da, en kötü örneklerinden biri" şeklinde değerlendirdi.