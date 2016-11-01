Image caption İskeletler, Meksika'da Ölüler Günü'nde her yerde

Ölüler Günü, Meksika'da ailelerin kaybettikleri yakınlarını andığı bir festival.

Ülkede 1 Kasım hayatını kaybeden çocuklara, 2 Kasım ise hayatını kaybeden yetişkinlere adanmış.

Her iki günde de aileler mezarlıkları ziyaret ediyor ve mezarları Ölüler Günü'nün geleneksel çiçeği olan kadife çiçeği ile süslüyorlar.

Aileler ayrıca evlerinde ve mezar taşlarında sunaklar hazırlıyarak, kaybettikleri sevdiklerinin en sevdikleri yemekleri sergiliyorlar. Bunun amacı, sevdiklerinin ruhlarını kendilerini ziyaret etmeleri için davet etmek.

BBC'den Katy Watson festivaldeki bazı geleneksel yemek ve süslemeleri fotoğrafladı.

Image caption Şekerden yapılan kafatasları oldukça yaygın

Image caption Kafatasları boyut ve fiyatlarında farklılık gösteriyor

Image caption En süslü kafatasları Toluca'daki Alfenique Panayır'ında yarışmaya katılıyor

Image caption Kafatasları genelikle dekorasyon için hazırlanıyor, ama bunlar gibi yenmek için olanları da var

Image caption Tabii ki çikolatalıları çok seviliyor

Image caption Popüler olanlar sadece kafatasları değil, aynı zamanda hayaletler

Image caption Şekerden yapılmış rengarenk tabutlar da es geçilmemiş

Image caption Şekerden yapılmış minyatür sunaklar da ölüler için mezarlara bırakılıyor