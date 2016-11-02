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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesi, ABD Başkan Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesinde, Rakka operasyonuna Suriye'deki Kürt silahlı güçleri Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) de katılmasına karar verildiğini söylediğini bildirdi.

Gazetenin ABD yönetimi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, YPG'nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (PYD) operasyonun Rakka'nın kuşatılmasını içeren ilk aşamasında kullanılması yönünde nihai karar alındı ve ABD Kürtleri kontrol etmeye çalışacağını taahhüt ederken, Ankara'ya da Türkiye'nin koalisyon güçlerinin desteklediği operasyona katılması gerektiği ya da dışarıda kalacağı mesajı verildi.

Erdoğan, geçen hafta içerisinde yaptığı açıklamada, Obama ile görüşmesinde, "PYD-YPG gibi örgütlere ihtiyacımız yok. 'Gelin sizlerle beraber Rakka'dan DEAŞ'ı atalım' dedik" diye konuşmuştu. Erdoğan bugün yaptığı açıklamada da, Rakka operasyonuna ilişkin olarak Türkiye'nin karşısına PYD ve YPG'nin yerleştirilmek istendiğini belirterek, "Türkiye'nin karşısında yeni bir terör devleti oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin böyle bir devlete izni olmayacaktır" dedi.

Pentagon YPG'ye doğrudan silah gönderilmesi önerisini geri çekti

ABD, bir süredir Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) kendisinin başkent olarak gördüğü Suriye'nin doğusundaki Rakka kentinin geri alınması için düzenlenecek operasyonun planlamasını yapıyor. Planlamanın önündeki en büyük sıkıntılardan birini ABD'nin Suriye'de işbirliği yaptığı PYD ile YPG'yi, Türkiye'nin PKK'nın uzantısı 'terör örgütleri' olarak görmesi oluşturuyor.

Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililerden birisi, "Bu, ilgili tüm aktörlerle temasımız ve onları etkileme gücümüzün olduğu durumlardan birisi. Ancak durum üzerinde mükemmel bir kontrol sağlayamadık" dedi.

Bununla birlikte, gazete, ABD Savunma Bakanlığı'nın YPG'ye doğrudan silah sevkiyatı yapılması yönündeki tartışmalı talebini en azından geçici olarak, geri çektiğini bildirdi. Habere göre, yetkililer, bu talebin geri çekilmesinde Türkiye ile YPG konusunda yaşanan uzlaşmazlığın etkili olduğunu vurguladı.

Haberde, Rakka'ya yönelik askeri operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgiler de yer aldı. Rakka, 2013 yılından bu yana IŞİD'in kontrolünde bulunuyor ve örgütün Suriye ile Irak'taki topraklarını genişletme çabalarında önemli bir rol oynuyor.

Telif hakkı AP Image caption Türkiye-Suriye sınırının önemli bir kısmını YPG güçleri elinde tutuyor.

Önce kuşatma, sonra çemberi daraltma

Rakka'nın etrafındaki yerleşim birimleriyle birlikte nüfusunun 250 ile 500 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. ABD önderliğindeki koalisyon güçleri Rakka'ya yönelik hava operasyonları düzenlerken, kara harekatının da birkaç hafta içerisinde başlaması planlanıyor.

Washington Post'a konuşan ABD'li bir yetkili, Rakka kuşatmasının yaklaşık bir ay sürmesinin beklendiğini belirterek, "Sonraki aşama ise giderek çemberi daraltmak olacak. Bu noktada, binlerce insanın güneye, kent merkezine doğru ilerlediği görülecek" dedi.

Gazeteye konuşan yetkililer, Rakka operasyonuna yönelik en büyük riskin, özellikle el Bab civarında Kürt ve Arap rejim karşıtı grupların birbirleriyle çatışmaya girmesi ve sonun sonucunda dikkatlerin dağılması olarak tanımladı.

Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu, Ağustos ayında IŞİD'in elindeki Cerablus kentinin alınması için bir operasyon başlatmıştı. Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında, Türkiye'nin ÖSO ile birlikte Menbic ve kritik bir geçiş yolu üzerinde bulunan el Bab'a ilerlemesi bekleniyor.

Türkiye, bu kritik geçiş noktalarına operasyon düzenleyerek, PYD'nin Kobani ve Afrin kantonlarını birleştirmesini engellemek istiyor. Operasyona katılan güçlerin daha sonra Rakka'ya kadar gitmesi planlanıyor.