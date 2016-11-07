Avustralya: Sırt çantasında yavru koala çıktı

Telif hakkı Queensland Police

Avustralya'da rutin trafik kontrolü sırasında durdurulan bir kadın sürücünün sırt çantasında yavru bir koala bulundu.

Aracı arayan polis memurları, kadına üzerinde yasadışı bir şey olup olmadığını sordu.

Daha sonra adı açıklanmayan kadın fermuarlı bir çantayı uzatıp içinde bulduğu bir koala yavrusu olduğunu belirtti.

Altı aylık olduğu sanılan yavru koala daha sonra bakım altına alınmak üzere Brisbane kentindeki bir polis karakoluna götürüldü.

Koalanın daha sonra uzman bir bakıcıya verileceği kaydedildi.

Telif hakkı Queensland Police Image caption Polis biraz susuz kalsa da, koalanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Telif hakkı Queensland Police

Koalanın ağırlığının 1,5 kg olduğu belirtilirken, yetkililer yavru koalaya Alfred adını koydular.

Hayvan Koruma Örgütü'nden yetkililer, koala bulunması durumunda tutulmaması gerektiği uyarısı yaptılar.

50 yaşındaki kadının gözaltına alındığı açıklandı.

Telif hakkı Queensland Police

Telif hakkı Queensland Police