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Yeni Zelanda'da meydana gelen biri 7.8 diğeri 6.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından üç şanslı inek, otladıkları çayırda mahsur kalmış halde görüntülendi.

Çayır tamamen çökse de 3 ineğin bulunduğu bölgeye bir şey olmamıştı.

Ülkenin Christchurch kentinin 91 kilometre güneyinde meydana gelen depremler tsunamiye neden oldu ve polis, iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaikoura yakınlarındaki ikinci deprem ise fotoğraftaki ineklerin çayır adacığında mahsur kalmasına yol açtı.

Yeni Zelanda'nın Newshub televizyon kanalı tarafından görüntülenen inekler daha sonra helikopter yardımıyla kurtarıldı.