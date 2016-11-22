'IŞİD'in Musul'da kimyasal silah kullanması riski yüksek'

Telif hakkı Reuters Image caption Musul'u IŞİD'in elinden geri almak için 17 Ekim'de başlatılan operasyon devam ediyor.

İngiliz istihbarat ve analiz şirketi IHS Markit, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Musul'da kimyasal silah kullanma riskinin yüksek olduğu tahmininde bulundu.

IHS Markit, IŞİD'in 2014'ten bu yana Suriye ve Irak'ta 70'ten fazla kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirdiğini ve Musul'un bu silahların üretimi için bir merkez konumunda olduğunu söylüyor.

Örgütün Musul'da kimyasal silah kullanma ihtimali daha önce de gündeme gelmişti.

BM'nin Irak'taki insani koordinatörü Lise Grande, Musul operasyonunun başlamasının ardından, IŞİD'in operasyonu engellemek için "ilkel kimyasal silahlar" kullanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı başlattığı operasyon olan İçkin Kararlılık'ın (Inherent Resolve) sözcüsü Albay John Dorrian da IŞİD'in Musul'da hardal gazı kullanabileceğini ve operasyona katılan güçlere buna yönelik eğitim verdiklerini söylemişti.

Bölgesel Kürt ve Irak yönetimlerine danışmanlık yapan İngiliz kimyasal savaş uzmanı Hamish de Breton-Gordon ise Irak güçlerinin 17 bin gaz maskesi aldığını belirtmişti.

'Üretim kapasitesi Suriye'ye aktarıldı'

İngiliz ordusunun kimyasal, biyolojik, radyoktif ve nükleer savunma güçleri eski komutanı Breton-Gordon da konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Koalisyon güçleri son 18 aydır IŞİD'in kimyasal silah programını kayda geçirmeye çalışıyor. IŞİD'in Musul'u savunma için her şeyi kullanacağını biliyoruz. Bir süredir stok yapıyorlar. Ellerinde 150 tona kadar stok bulunuyor olabilir."

IHS Markit şirketine göre IŞİD, Musul kuşatılmadan önce kentteki üretim kapasitesini Suriye'de kontrolünde bulunan bölgelere aktardı.

Irak ordusu, Peşmerge ve milislerden oluşan ittifak, 17 Ekim'den beri ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya çalışıyor.