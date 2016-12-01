Düşen uçağın sızan kayıtlarına göre 'yakıtı bitti'

Telif hakkı AP Image caption Uçak, Kolombiya'nın Medellin kenti yakınlarında düştü.

Pazartesi günü Kolombiya'da düşen Brezilya uçağının pilotunun, uçak düşmeden önce kontrol kulesi ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarının bir bölümü medyaya sızdı.

Ses kaydında, uçağın pilotu 'bir elektrik arızasından' ve 'yakıtının bitmesinden' bahsediyor ve iniş izni istiyor.

Kayıtın sonlarında doğru pilot, yaklaşık 2,743 metre yükseklikte olduğunu belirtiyor.

Kazada, uçakta bulunan 77 kişiden sadece altısı kurtuldu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Chapecoense kulübünü taşıyan uçağın düşmesi sonucu 71 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya futbol takımı Chapecoense'nin futbolcuları ve 20 gazeteci ölenler arasında bulunuyor.

Kolombiya medyası tarafından yayımlanan ses kaydı, yakıt eksikliğinin kazaya neden olmuş olabileceğine dair ilk iddiaları destekledi.

AFP haber ajansına konuşan bir Kolombiyalı askeri kaynak, "Çarpmaya rağmen patlama olmaması çok şüphe uyandırıcı. Bu, yakıt eksikliği teorisini pekiştiriyor" dedi.

Müfettişler, kazanın nedenine dair henüz bir açıklama yapmadı ve kapsamlı bir incelemenin aylar alacağını belirtti.

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Uçak bir futbol karşılaşması için Kolombiya'daki Medellin'e gidiyordu.

Chapecoense takımı, Copa Sudamericana finalinde Kolombiya'nın Atletico Nacional takımı ile yapacağı maç için Medellin'e gidiyordu.

Güney Amerika'da kulüpler arası en önemli ikinci turnuva kabul edilen Copa Sudamericana'nın finalinde ilk maçın yarın oynanması öngörülüyordu. Ancak kazanın ardından maç ertelendi.

Kazada futbol takımının 19 oyuncusu ve 20 gazeteci öldü.

Kurtarılan iki oyuncunun durumu ciddiyetini koruyor.

Kurtarılan bir gazetecinin de durumu ağır.

Olayın ardından Brezilya'da üç günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Havayolu şirketinin faaliyetleri askıya alındı

Bolivya Sivil Havacılık Kurumu, kazanın ardından takımı taşıyan LaMia Havayolları'nın hizmet vermesine ilişkin izni kaldırıldı.

Yetkililerin bugün yaptığı açıklamada başka bilgi verilmedi.

LaMia Havayolları 2009 yılında Venezüella'da kurulmuştu, ancak Bolivya'da faaliyet gösteriyordu.