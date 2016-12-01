New York polisi 20 saniyede 1,6 milyon dolar çalan hırsızı arıyor

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı 20 saniyede 1,6 milyon dolarlık hırsızlık

New York'ta Eylül ayında güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanarak 1,6 milyon dolar değerinde bir kova altın çalan hırsız hala yakalanamadı. Polis, hırsızlık anının görüntülerini yayımladı.

Videoda, güvenlik görevlilerinin dikkatsizliğinden yararlanan fırsatçı hırsız zırhlı bir aracın içinden içi altın dolu alüminyum kovayı alırken görülüyor.

Hırsız daha sonra Manhattan'da 39 kiloluk kovayı taşımakta zorlanarak yürümeye başlıyor.

Rockefeller Center alışveriş merkezinin yakınlarında gerçekleşen hırsızlık yalnızca 20 saniye sürüyor.

Yaşının 50 ile 60 arasında olduğu tahmin edilen hırsızın 10 dakikalık yolu yürümesi 1,6 milyon dolar değerindeki altın dolu kovayla bir saatini alıyor.

Aracın güvenlik görevlilerinin birkaç saniyeliğine başıboş bıraktığı kovanın içinde ne olduğu dışarıdan pek belli olmuyor.

'Bunun bir fırsat olduğunu düşündü'

Polis detektifi Martin Pastor, WNBC-TV kanalıyla yaptığı mülakatta "Bence bunun bir fırsat olduğunu düşünerek kovayı aldı ve kaçmaya başladı" dedi.

Pastor, Eylül ayından beri yakalanamayan hırsızın Florida'da saklandığını düşündüğünü söyledi.