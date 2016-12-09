Trump destekçilerinden Star Wars'a boykot çağrısı

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ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Star Wars'un (Yıldız Savaşları) son filmini "Trump karşıtı sahneleri" nedeniyle boykot etme çağrısı yaptı.

Gelecek hafta ABD'de vizyona girecek olan "Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi", üçlemelerin ana hikayesinden bağımsız olarak çekilen bir ara film.

Boykot kampanyası fikri, bir Trump destekçisinin filmin senaryo yazarlarını Trump'ı "ırkçılıkla" ilişkilendiren yeni sahneler koymakla suçlaması ile ortaya çıktı.

#StarWarsuÇöpeAt etiketiyle 120 bin paylaşım

'Trump için Yurttaşlar' adlı destek grubundan Jack Posobiec, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yazarların senaryoyu değiştirerek "Trump karşıtı sahneler" eklediğini söyledi.

Twitter'da Jack Posobiec'un başlattığı #StarWarsuÇöpeAt etiketiyle, 24 saat içinde 120 bin paylaşım yapıldı.

Telif hakkı Twitter Image caption Trump'ın destekçilerinden Jack Posobiec, Twitter'da filmin yazarlarını "Trump karşıtı" yeni sahneler eklemekle suçladı.

Filmin senaryo yazarlarından Chris Weitz ise, yine Twitter'dan yanıt vererek, bu yorumların "tamamen düzmece" olduğunu söyledi.

Posobiec, filmin senaryosunda isyancıların, "Trump yönetimi gibi beyaz ırkın üstünlüğünü savunan" İmparatorluğu "yenilgiye uğratacağı" mesajı verildiğini ifade etti.

'İmparatorluk beyazların üstünlüğünü savunanlardanoluşuyor'

Boykotçuların bu iddiası, senaryo yazarları Chris Weitz ve Gary Whitta'nın bazı Twit'lerine dayandırıldı.

Yazar Weitz, Trump'ın Kasım ayında ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Twitter hesabından, "İmparatorluğun beyazların üstünlüğünü savunan (insanlardan) oluştuğunun farkında olun" mesajını paylaşmıştı.

Telif hakkı Twitter Image caption Senaryo yazarlarından Whitta, başkanlık seçimleri sırasında attığı bir Twit'te de Nazi göndermesi yapmıştı.

Diğer senaryo yazarı Gary Whitta da, filmde "Cesur kadınların yönetimindeki çok-kültürlü bir grubun" İmparatorlukla mücadele ettiğini ifade eden bir Twit attı.

Sosyal medyada boykot çağrısına farklı tepkiler

Gelen tepkiler üzerine, yazarlar iki Twit'i de sildi. Weitz daha sonra filmle ilgili "politik" paylaşımı için özür diledi.

İki yazar da, başkanlık seçimleri sırasında Twitter'daki profil resimlerini, Star Wars'taki isyancıların simgesi olan logo ile değiştirmişti.

Telif hakkı Twitter Image caption Boykot kampanyasını destekleyen bir kullanıcı Twitter'dan "Bu Trump karşıtı propagandayı izlemek zorunda değilim" diye paylaşım yaptı.

Gary Whitta, Trump'la ilgili daha önce yaptığı bir paylaşımında da, Nazi göndermesi yapmıştı.

Trump destekçileri, Hollywood ve Disney'e yapımlarını "politize etmemesi" uyarısı yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları boykot kampanyası ile dalga geçti.

Donald Trump'ın Twitter'da 17 milyon takipçisi olduğu biliniyor.

Bu kullanıcıların birçoğu, Trump'ı eleştiren kulanıcılara karşı sosyal medyada hızla atağa geçiyor.

#StarWarsuÇöpeAt, bu kampanyalardan sonuncusu.