86 yaşındaki mücevher hırsızı babaanne yine yakalandı

Payne, "Mücevher çalmaktan pişmanlık duymuyorum. Yakalanmaktan pişmanlık duyuyorum" diyor.

ABD'de yaşayan 86 yaşındaki Doris Payne, Atlanta kentinde bir alışveriş merkezindeki mücevher dükkanında gördüğü 2 bin dolarlık kolyeyi cebine atmaya çalışırken yakalandı. Bu, Payne'in ilk suçu değil.

Suç kaydı 1952 yılına kadar giden Payne, en son 2015'te mücevher hırsızlığından hüküm giymiş ancak yaşı ve sağlık durumu nedeniyle hapse atılmamıştı.

Payne'in hırsızlık kariyeri 2013 yılında çıkan 'The Life and Crimes of Doris Payne' (Doris Payne'in Hayatı ve Suçları) adlı belgesele konu olmuştu.

Belgeselin fragmanında Payne, "Mücevher çalmaktan pişmanlık duymuyorum. Yakalanmaktan pişmanlık duyuyorum" diyor.

Hırsızlık yapmaya 50'li yıllarda 20'li yaşlarında başlayan Payne, özellikle ABD'de başarılı soygunlara imza atmıştı.

Payne, ABD'den Paris, Monaco ve Tokyo'ya kadar birçok yere uzanan hırsızlık maceralarında çaldığı malların değerinin 2 milyon olduğunu öne sürüyor.

Sabıka kaydında ABD'nin 4 farklı eyaletinde 1992 yılına kadar giden 10 farklı tutuklama görünüyor. Belgeselde Payne'in 1965 yılından kalan sabıka fotoğrafları da gösteriliyor.

'Hırsızlık yapmasa harika bir kadın'

Kendisini bu hırsızlıklardan geçindirebildiğini söyleyen 86 yaşındaki Payne, çocukken de denediği kıyafetlerle dükkandan ayrıldığını ve kendisini kimsenin fark etmediğini belirtiyor.

Payne'in avukatı Von Helmes ise müvekkilinin 'çalabildiği için çaldığını' söylüyor.

Helmes, "Hırsızlık yapmasa inanılmaz eğlenceli hikayeleri olan harika bir kadın o" diyor.

Payne ise kendini "Bir dükkana girdiğimde ne olacağına ben karar vermiyorum. Buna dükkandaki yetkililer karar veriyor. Kimseye bana 10 bin dolar değerinde bir şey göstermelerini söylemiyorum. Bu kararları görünümüme ve nasıl davrandığıma göre kendileri veriyorlar" diyerek savunuyor.