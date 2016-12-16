'Kuzey Koreli muhalifler eski liderlerin heykellerini havaya uçurmayı planladı'

Telif hakkı AFP Image caption Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dedesi Kim Il-sung ve babası Kim Jong-il'in heykelleri, ülkede tapınılan dinsel figürler gibi görülüyor.

Kuzey Kore'nin resmi propaganda sitesi Uriminzokkiri, ülkeden kaçan bir muhalif grubun patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla eski liderlerin heykellerini havaya uçurmayı planladığını öne sürdü.

Uriminzokkiri, "insan pislikleri" dediği grubun, Çin sınır bölgesinden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dedesi Kim Il-sung ve babası Kim Jong-il'in heykellerini imha etmek için deneme uçuşları yaptığını iddia etti.

İnternet sitesi, bu planının geçen hafta yolsuzluk suçlamalarının ardından azledilen Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Geun-hye tarafından onaylandığını savundu. Site, amacın dikkatleri skandaldan uzaklaştırmak olduğunu öne sürdü.

Sitedeki yazıda "Liderlerimize saygızılık eden ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bu tür eylemlere girişenlerin canını acımasızca alacağız" denildi.

'Kuzey Kore nasıl açığa çıkardı, bilmiyoruz?'

"Özgür Kuzey Kore Savaşçıları" adlı muhalif grubun temsilcilerinden Park Sang-hak, haber ve analiz sitesi NK News'a açıklamasında drone saldırısını kendilerinin planladığını iddia etti, "Bu bizim son derece gizli bir operasyonumuzdu. Kuzey Kore bunu nasıl açığa çıkardı, bilmiyoruz" diye konuştu.

Park deneme uçuşlarının başarılı geçtiğini, bir insansız hava aracının Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Hyesan kentinde bulunan heykellere ulaştığını belirterek, "Kuzey Kore yeni bir nükleer deneme yaparsa, Güney Kore'yi füzelerle tehdit ederse ya da Güney Koreli askerlerimize saldırırsa bu heykelleri havaya uçuracağız" dedi.

'Başarısız saldırı girişimi gerilimi artırır'

Ancak NK News'a konuşan bir Güney Koreli patlayıcı uzmanı, insansız hava araçlarının bir metal heykeli havaya uçuracak kadar patlayıcı taşımayacakları için planının gerçekçi olmadığını söyledi.

Bununla birlikte başarısız bir saldırı girişiminin bile gerginliği iyice tırmandırabileceği belirtiliyor.

Ülkede Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in heykel ve portrelerine kutsallık derecesinde saygı gösteriliyor.