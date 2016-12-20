Ürdün'de IŞİD'in saldırı düzenlediği kent yakınında çatışma: 4 polis öldü

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Ürdün'ün Karak kentinde Pazar günü düzenlenen ve biri Kanadalı turist 10 kişinin öldüğü saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi. Kent yakınlarında bugün çıkan çatışmada 4 polis öldü.

Güvenlik güçleri, Pazar gününden beri saldırıyı düzenleyenleri yakalamaya çalışıyordu.

Ürdün: 10 kişiyi öldüren saldırganlar vuruldu

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra, Karak yakınlarındaki bir eve düzenlenen baskın sonrası polisler ve militan olduklarından şüphenilen kişiler arasında silahlı çatışma çıktığını bildirdi.

Petra, baskın düzenlenen hücre evinin Pazar günü düzenlenen saldırıyla ilişkili olmadığını aktardı.

Polislerle çatışan kişilere ne olduğu ise bilinmiyor.

10 turist kurtarılmıştı

Ürdün İçişleri Bakanı Salamah Hamad ise Pazartesi günü yine Karak yakınlarındaki bir evde patlayıcı, otomotik silah ve en az beş intihar yeleği bulunduğunu açıkladı.

Hamad, "Hedefin sadece Karak'taki kale olduğunu düşünmüyorum, daha fazlası" dedi.

Karak'ta, turistlerin uğrak noktası olan Haçlı Kalesi yakınlarında devriye gezen güvenlik güçlerine Pazar günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

IŞİD Pazar günkü saldırıyı düzenleyen 4 militanın öldüğünü, saldırganların Ürdün vatandaşı olduğunu bildirdi. Örgütün açıkladığı militan isimleriyle, Ürdün basınında çıkan isimler örtüşüyor.

Birkaç saat süren silahlı çatışmada 10 turist yara almadan kurtarılmış, en az 30 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.

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Ürdün, ABD'nin IŞİD'le mücadelesindeki en yakın müttefiklerinden.

Amerikan askerleri Ürdün'deki üste Iraklı ve Filistinli güçlerin yanı sıra küçük bir Suriyeli muhalif gruba da askeri eğitim vermişti.

Haziran ayında Ürdün'ün Suriye sınırında bombalı araçla yapılan bir saldırıda ise 6 Ürdün askeri ölmüştü.