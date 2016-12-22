Sosyal medyadaki videolar: Otomatik çalma özelliği nasıl durdurulur?

Telif hakkı AFP Image caption Kullanıcılar Twitter ve Facebook'ta videoların otomatik olarak çalmaya başlamasından şikayetçi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülme anı görüntülendi ve çok sayıda kişi istemeden bu görüntüleri sosyal medyada izledi. Bunun nedeni videoların otomatik olarak çalmaya başlamasıydı ve bu durum birçok kullanıcıyı öfkelendirdi.

Peki, bu tür görüntülere maruz kalmanın tehlikeleri ne ve videoların otomatik çalmasını önlemek için neler yapılabilir?

Şiddet görüntülerine maruz kalmanın tehlikesi

Görüntülerin yarattığı etki bireyden bireye değişiyor. Son çalışmalara göre şiddet görüntülerine maruz kalmak bazı bireylerin diğerlerinin çektiği acılara daha duyarlı hale gelmesine neden oluyor. Bazılarında da tam tersi bir durum yaşanıyor ve gördüklerine alıştıkları için videolarda gördükleri şiddete daha duyarsız hale geliyorlar.

Şiddet olayları, son bir kaç yıldır olduğu gibi metrolar, gece kulüpleri, ticari merkezler gibi her gün gidilen yerlerde yaşanıyorsa, bazı insanlar çevrelerindeki dünyadan korkar hale geliyorlar.

İngiltere'deki Bradford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, sosyal medyada şiddet içerikli görüntülere maruz kalmak travma sonrası stres bozukluğunda görülen belirtileri ortaya çıkartabiliyor.

Bu belirtiler, travmayı tekrar yaşıyormuş gibi görüntüler (flashback) veya kâbuslar görmek, olayı hatırlatan bir şey olmasa da sürekli akla gelmesi, olay hatırlandığında çarpıntı, terleme gibi bedensel rahatsızlık duyulması.

Kendinizi teknik açıdan nasıl koruyabilirsiniz?

Videoların otomatik olarak çalmaya başladığı sosyal medya platformlarında bunu önlemek için bazı yollar var.

Facebook'ta önce ayarları seçin, daha sonra sol taraftaki Videolar kısmına gelin ve Otomatik Çalma özelliğini kapatın. Videoların otomatik olarak çalmaya başladığı sosyal medya platformlarında bunu önlemek için bazı yollar var.

Telif hakkı Facebook

Twitter'da ise ayarlara gidin, hesap sayfasındaki Video Tweetler bölümünde, otomatik video çalma özelliğini kapatın.

Telif hakkı Twitter

Bazı haber siteleri de videoları otomatik çaldığı için şikayetler aldı.

Örneğin BBC'nin haber siteleri videoları otomatik olarak çalmıyor.

Büyükelçi Karlov cinayetinde BBC, ateş edilme anını ve büyükelçinin yerde yatarkenki görüntülerini yayımlamamaya karar verdi.

Kendinizi ruhsal açıdan nasıl koruyabilirsiniz?

Amerikalı Psikiyatri Uzmanı Gail Saltz, health.com sitesinde kaleme aldığı yazıda, gördüklerinizden rahatsız olduğunuz durumlarda kendinizi egzersiz yapmak veya müzik dinlemek gibi başka aktivitelerle meşgul etmenizi öneriyor.

Ayrıca sağlıklı uyku uyumanın ve sosyal medya ve haber sitelerinde daha bilinçli dolaşmanın yardımcı olabileceğini kaydediyor.

Ebeveynlere de çocuklarının internetteki faaliyetlerini, örneğin Facebook, Twitter ve Instagram'da takip ettikleri hesapları ve gördükleri içerikleri izlemeleri tavsiye ediliyor.

Ebeveynlerin ne yapmaları gerektiği çocuğun yaşına göre değişiyor.

0-7 yaş: Küçük çocuklar medyadaki olumsuz haberleri hiç görmemeli.

7-11 yaş: Bu yaş grubundaki çocuklar haberlerin daha çok farkında oluyorlar ve sorular sormaya başlıyorlar. Ancak yine de bu yaşlardaki çocukların fazlaca maruz kalması önlenmeli.

11 yaş üstü: Bu yaş grubu haber tüketimi ve ev dışında bunlardan bahsetme anlamında daha bağımsız oluyorlar. Bu zorlu konularda konuşmaya başlamak, onlara yetişkin gibi davranmaya başlangıçta yararlı olabilir.